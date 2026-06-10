Das Unternehmen ernennt Gijs Vissers und Benedict Stichel zu Landesleitern, um das Wachstum in zwei wichtigen europäischen Logistikmärkten voranzutreiben

Longpoint Partners gab heute seine Expansion nach Deutschland und in die Niederlande bekannt und weitet damit seine Strategie für innerstädtische Industrieimmobilien auf zwei der Logistikmärkte Europas aus, die am stärksten unter Versorgungsengpässen leiden. Das Unternehmen baut eine Präsenz an Standorten mit hoher Nachfrage auf, darunter Düsseldorf, Frankfurt und die Randstad, und plant, rund 400 Millionen Euro in Logistikimmobilien in der Nähe von Ballungszentren und Verkehrskorridoren zu investieren.

"Wir freuen uns sehr, die Infill-Industriestrategie von Longpoint auf Deutschland und die Niederlande auszuweiten", sagte Dwight Angelini, Gründungs- und geschäftsführender Gesellschafter von Longpoint Partners. "Dies sind äußerst attraktive Logistikmärkte mit soliden Fundamentaldaten, begrenztem Angebot und einem klaren Bedarf an hochwertigen Flächen für Leichtindustrie und Logistik. Mit Gijs und Benedict an der Spitze unserer lokalen Aktivitäten verfügen wir über die Marktkenntnisse, die Beziehungen und die Disziplin, um attraktive Chancen zu identifizieren und diese mit Überzeugung umzusetzen."

Die Expansion erweitert Longpoints Fokus auf innerstädtische Logistikstandorte auf zwei der wichtigsten Volkswirtschaften Europas. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft des Kontinents und ein zentraler Distributionsknotenpunkt, während die Niederlande durch den Hafen von Rotterdam und wichtige Luftfrachtnetzwerke als wichtiges Tor dienen. Beide Märkte zeichnen sich durch niedrige Leerstandsquoten, ein begrenztes neues Angebot in wichtigen Teilmärkten und eine wachsende Nachfrage nach modernen Logistikflächen aus, die durch das Wachstum des E-Commerce, die Regionalisierung der Lieferketten und den Bedarf an widerstandsfähigeren Distributionsnetzwerken getrieben wird.

Gijs Vissers tritt als Country Head für die Niederlande bei und bringt mehr als 16 Jahre Erfahrung im niederländischen Immobiliensektor sowie die Beteiligung an Transaktionen im Wert von über 4 Milliarden Euro mit. Er wechselt von Stoneweg, wo er als Head of Transactions Benelux und Country Lead tätig war, ein Vermögen von rund 850 Millionen Euro betreute und ein Team von 16 Fachleuten mitleitete. Zuvor hatte er Positionen im Vermietungs- und Kapitalmarktbereich bei JLL und Cushman Wakefield inne.

Benedict Stichel wird am 1. Juli 2026 als Country Head für Deutschland zu uns stoßen und bringt Erfahrung im Bereich institutioneller Immobilieninvestitionen und -beratung mit. Er war fünf Jahre bei Eastdil Secured tätig, wo er bei Transaktionen im Wert von 3,6 Milliarden Euro über 16 Projekte hinweg beratend tätig war. Zuvor war er sieben Jahre bei Palmira Capital Partners tätig, wo er dazu beitrug, das verwaltete Vermögen des Unternehmens von 260 Millionen Euro auf über 2,0 Milliarden Euro zu steigern, und an 57 Akquisitionen im Gesamtwert von 1,2 Milliarden Euro mitwirkte.

Longpoint arbeitet mit lokalen Partnern, Maklern und Eigentümern zusammen, um attraktive Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren. Der Schwerpunkt des Unternehmens wird zunächst auf Objekten liegen, die sich für adaptive Umnutzung, physische Neupositionierung und Entwicklungsstrategien eignen. Longpoint rechnet damit, in den kommenden Monaten mit der Kapitalinvestition in beiden Märkten zu beginnen.

Über Longpoint

Longpoint mit Hauptsitz in Boston, Massachusetts, ist eine vertikal integrierte Private-Equity-Immobiliengesellschaft mit umfassender Branchenerfahrung im Erwerb und Betrieb von innerstädtischen Logistikimmobilien in wichtigen US-amerikanischen und europäischen Märkten. Longpoint wählt seine Investitionen und seine Wertschöpfungsstrategie auf der Grundlage eines analytischen Prozesses aus, der wichtige Einflussfaktoren auf die globale Lieferkette, demografische Veränderungen und das Einkaufsverhalten der Verbraucher berücksichtigt. Longpoint ist in den Vereinigten Staaten bei der Securities and Exchange Commission als Anlageberater registriert. Longpoint wurde 2015 gegründet und unterhält Niederlassungen in Amsterdam, Atlanta, Boston, Dallas, Fort Lauderdale, Houston, Los Angeles, Miami, New Jersey, Phoenix, Salt Lake City und Washington, D.C. Im Juli 2026 wird das Unternehmen eine Niederlassung in Frankfurt eröffnen.

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