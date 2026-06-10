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Diginex ernennt Carole Zibi zum Chief Marketing Officer
LONDON, 10. Juni 2026 - Diginex Limited (NASDAQ: DGNX) ("Diginex" oder das "Unternehmen"), eine Technologiegruppe, die institutionellen und Unternehmenskunden weltweit ESG-, Nachhaltigkeits- und Compliance-Lösungen anbietet, hat heute die Ernennung von Carole Zibi zum Chief Marketing Officer ("CMO") von Diginex bekannt gegeben.
Das Unternehmen erwartet, im Verlauf des zweiten Quartals 2026 weitere Updates zur Umsetzung seiner einheitlichen Geschäftsstrategie bereitzustellen.
Über Diginex
Diginex Limited (Nasdaq: DGNX; ISIN KYG286871044) mit Hauptsitz in London ist ein nachhaltigkeitsorientiertes RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Erfassung und Berichterstattung von ESG-, Klima- und Lieferkettendaten zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, Machine-Learning- und Datenanalysetechnologien, um den Wandel voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Unternehmensberichterstattung und im nachhaltigen Finanzwesen zu erhöhen. Die Produkte und Servicelösungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.
Die preisgekrönte Diginex-ESG-Plattform unterstützt 19 globale Frameworks, darunter GRI ("Global Reporting Initiative"), SASB ("Sustainability Accounting Standards Board") und TCFD ("Task Force on Climate-related Financial Disclosures"). Kunden profitieren von einer End-to-End-Unterstützung, die von Wesentlichkeitsanalysen und Datenmanagement über Stakeholder-Engagement bis hin zur Berichtserstellung und einem ESG-Ratings-Support-Service reicht.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com/.
Plan A.earth GmbH, eine Tochtergesellschaft von Diginex, ist Europas führender Anbieter von Software für CO2-Bilanzierung und Dekarbonisierung in Unternehmen. Die von TÜV Rheinland und B Corp zertifizierte, KI-gestützte Plattform unterstützt Tausende von Unternehmen dabei, das Emissionsmanagement zu automatisieren und messbaren geschäftlichen Mehrwert zu schaffen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.plana.earth.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die nach Auffassung des Unternehmens Auswirkungen auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf haben könnten. Hierzu zählen unter anderem Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, die Nasdaq-Listing-Anforderungen weiterhin einzuhalten, sowie über die strategischen Pläne des Unternehmens. Anleger können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen oder Formulierungen wie "annähert", "glaubt", "hofft", "erwartet", "geht davon aus", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", "dürfte" oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um nachfolgend eintretende Ereignisse oder Umstände oder Änderungen seiner Erwartungen widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen, und das Unternehmen weist Anleger darauf hin, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können. Anleger werden daher aufgefordert, auch andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken könnten und in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens offengelegt sind.
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10.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Unternehmen:
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