Der Anteil der Zero-Click-Suchen bei Google hat einer Analyse nach deutlich zugenommen. Für Anbieter von Online-Inhalten, die auf den Suchmaschinen-Traffic angewiesen sind, kann das zu Umsatzeinbrüchen führen. Eine wichtige Rolle spielt nun, wie Google die Suche in Zukunft gestalten will. Googles KI-Suchergebnisse senken nachweislich die Klickrate. AI-Overviews und der AI-Mode sorgen dafür, dass Publisher zusehends weniger Traffic über Google erhalten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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