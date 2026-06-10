München (ots) -Während der Benzinpreis im Vergleich zur Vorwoche gesunken ist, hat sich Diesel geringfügig verteuert - dies zeigt die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland. Danach kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 1,906 Euro, das ist ein Rückgang von 1,2 Cent gegenüber der Vorwoche. Der Preis für Diesel-Kraftstoff liegt aktuell bei 1,888 Euro je Liter - ein Plus von 0,5 Cent.Aus Sicht des ADAC hätten die Preise für beide Kraftstoffsorten in den letzten Wochen allerdings stärker sinken müssen. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent ist von Werten deutlich über 110 US-Dollar noch vor wenigen Wochen auf aktuell rund 91 US-Dollar zurückgegangen. Diese deutlich niedrigeren Preise werden nach Meinung des ADAC von den Mineralölunternehmen jedoch in zu geringem Umfang an die Autofahrerinnen und Autofahrer weitergegeben. Somit besteht auch weiterhin erhebliches Potenzial für Preissenkungen an den Tankstellen.Wer beim Tanken sparen will, sollte nach Empfehlung des ADAC möglichst kurz vor 12 Uhr mittags zur Tankstelle fahren, denn dann sind die Kraftstoffpreise im Tagesverlauf am niedrigsten. Um 12 Uhr steigen sie stark an und fallen danach langsam wieder ab.Auch der Vergleich zwischen den Tankstationen hilft beim Sparen: Die Spritpreis-App "ADAC Drive" informiert rund um die Uhr über die aktuellen Preise an den mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6291885