PayPal baut seine Präsenz im E-Commerce mit einer neuen Shopware-Kooperation aus. Händler erhalten damit eine direkt integrierte Zahlungslösung auf Basis der PayPal-Infrastruktur. Für den Konzern ist das positiv - an der Börse reicht es aber nicht, um der dauerkriselnden Aktie neuen Schwung zu verleihen.Das Wichtigste kurz und knapp• PayPal kooperiert mit Shopware bei der neuen Zahlungslösung Shopware Payments.• Händler können Zahlungsprozesse direkt in der Shopware-Plattform steuern.• Für die Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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