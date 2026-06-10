Düsseldorf (ots) -Ein selbstbestimmtes Leben voller Chancen, Bildung und Selbstvertrauen - das sollte für jedes Kind selbstverständlich sein. Um dieses Ziel zu erreichen, schreiben der Off-Price-Retailer TK Maxx und die renommierte Kinderhilfsorganisation Children for a better World e.V. (CHILDREN) seit nunmehr anderthalb Jahrzehnten eine gemeinsame Erfolgsgeschichte im Kampf gegen Kinderarmut in Deutschland. Seit dem Start der Partnerschaft im Jahr 2010 konnten dank des unermüdlichen Engagements von TK Maxx, seinen Kund*innen und Mitarbeiter*innen bereits über 6,5 Millionen Euro gesammelt werden. Damit wurden fast 14.400 in Armut lebende Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland nachhaltig unterstützt.TK Maxx Charity Month: Einkaufen, Spenden und Zukunft schenkenAuch in diesem Jahr steht der Juni bei TK Maxx ganz im Zeichen der sozialen Verantwortung. Während des gesamten Monats läuft der jährliche Charity Month in den Stores. Das Herzstück der Aktion sind die beliebten TK Maxx Charity-Produkte, die ein wesentlicher und ganzjähriger Baustein für die Finanzierung der Projekte sind - mindestens 30 % der Einnahmen fließen direkt in die Förderung der Kinder. Zusätzlich bietet TK Maxx eine weitere Möglichkeit, sich im Alltag zu engagieren: Kund*innen können ihren Einkaufsbetrag an der Kasse um 1 Euro erhöhen. Eine einfache, aber wirkungsvolle Option, sich für die Zukunft von Kindern starkzumachen. Und damit nicht genug: Jede Spende, die per Kartenzahlung getätigt wird, verdoppelt der Zahlungsdienstleister Adyen im Juni.Jeder Beitrag - ob durch den Kauf eines Charity-Produkts oder die Spende an der Kasse - kommt direkt den wichtigen Programmen von CHILDREN zugute. Dazu gehört der "CHILDREN Mittagstisch", der Kindern in bundesweit 68 Partnereinrichtungen gesunde Mahlzeiten und Kochkurse ermöglicht und ihnen so Alltagskompetenzen und Ernährungswissen vermittelt. Ebenso die Säule "CHILDREN Entdecker", die Kindern aus herausfordernden Lebensumständen neue Perspektiven eröffnet und Erlebnisse ermöglicht, die sonst oft unzugänglich bleiben - vom Schwimmen- und Fahrradlernen über Theaterbesuche bis hin zum ersten Ausflug ans Meer.Mit dem Charity Month möchte TK Maxx das Bewusstsein für Kinderarmut in Deutschland schärfen und dazu aufrufen, gemeinsam aktiv zu helfen, das Selbstvertrauen der Kinder zu stärken und ihnen neue Perspektiven aufzuzeigen.Die Charity-Produkte sind ab Mitte Juni in TK Maxx Stores erhältlich, die Spendenaktion an den Kassen läuft bis zum 30. Juni.Über CHILDRENCHILDREN ist eine spendenfinanzierte Kinderhilfsorganisation mit Sitz in München. Sie wurde 1994 von Gabriele Quandt und Dr. Florian Langenscheidt gegründet und verfolgt mehrere Anliegen: In deutschen Brennpunkt-Stadtteilen setzt sich CHILDREN gegen die Folgen von Kinderarmut ein. Zudem fördert CHILDREN mit Jugend hilft! engagierte Kinder und Jugendliche, die sich mit ihren eigenen Ideen für andere Menschen einsetzen. In den CHILDREN Kinderbeiräten dürfen Kinder selbst über die Vergabe von Fördergeldern entscheiden. Und mit dem Projekt Generation Germany begeistert CHILDREN junge Menschen für Demokratie.Über TK MaxxTJX Europe gehört zu The TJX Companies, Inc., dem führenden Off-Price-Einzelhändler in den USA und weltweit. TJX Europe betreibt in Europa die Einzelhandelsmarken TK Maxx und Homesense. TK Maxx ist seit Oktober 2007 in Deutschland vertreten und eröffnete 1994 die erste Filiale in Großbritannien. In Deutschland verfügt TK Maxx derzeit über 186 Stores; europaweit zählt das Off-Price-Unternehmen mehr als 660 Filialen in den Ländern Deutschland, Großbritannien, Irland, Polen, Österreich und in den Niederlanden.Online auf www.tkmaxx.de (https://urldefense.com/v3/__https:/isolate.menlosecurity.com/1/3735927143/https:/urldefense.com/v3/__https:/u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rC-2BhoQDpgB3-2FVyXgVxsyMXa-2BGnodnmn-2BZFV0uWFLDpXV8UA-2BYTZYM-2BqXUhuCOlaAUaNX64cPrZRGHnI7WP2JG-2BgUHbQgnDUmUgHi3hwHeZFzuzb7w86XgGbuMzWQbnhg1jsvXEbBMO7uF1sdOuc04n04-2BD8ArtFxGs8BXNcMeo5wKB-2F9X85IwgZnSYrVwvIQuW0HQLL5K6NX5UO9ArwTLpbY-3D8N2l_O6YrHb5WkabJZoFQD1xmGmKgAUqbpZV8VVFrTjItMAbYYKZ0SJOP6JRZeLsgva0sUcnleIPEdzwCHZO675GhdauVWAiJry6sxJ-2Bq-2FAsqQ5hIVuzRFOdWwd6hL93VkT7RLwApssXoNAkOlQu-2BsMfgBrzFqkKHgnrcgO4LHIdypyGgRElZhLqdsAyiCLs0nqacWn4XHxP3ssgg-2F7LbIzlyK2D6RgTvSkZqMtaAUerstDQFLyrMxuCoV6sjE50U6vfW0Ktj3ZpBe6C1OyB6bug2YCYeutCYWAdncAv3I3ZL30o-2FsZdeEo6t85dcRFAfqFDxQratXp1dI7N32IV4OSa7EHmQCp0TWZSOdLvRLv10tyU-3D__;!!GahIEkFg!3cPK5K9iiF9U6joR-Gjp5xlNfhfjGIZLB_r2Wb0k505E0_X1v4crL8GZNfhnBTDvjzwRUV58JNGYfMOAMZPsiDojtMM6BvEBSE_45S-jQg$__;!!IfJP2Nwhk5Z0yJ43lA!OPEdx91XKargQHRVyger8nk-5PbOl9FEZ506rYq9JScfQO6y7d_rG-S8fC1H4LNYtTwmjg27nfelETx6srFgEDv5KDOSHVXwygoFcT6kiwk$) können Kund*innen rund um die Uhr noch mehr Marken-Deals shoppen.TK Maxx Pressekontakt:Burson GmbHTel: +49 (0) 174 207 352 4E-Mail: tkmaxxdeutschland@bursonglobal.comOriginal-Content von: TK Maxx, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/101088/6291918