New York City (ots) -LinkedIn startet eine Initiative zur strukturellen Veränderung der globalen Influencer-Industrie. Mit dem neuen Creator Marketplace verbindet LinkedIn Marken und Creator erstmals über eine eigene Infrastruktur direkt miteinander. Der globale Creator-Economy-Markt umfasst laut Goldman Sachs rund 250 Milliarden US-Dollar. Goldman Sachs prognostiziert ein Wachstum auf über 480 Milliarden US-Dollar bis 2027.Was der Creator Marketplace bietet:- Gezielte Identifikation relevanter Creator für Marken- und Unternehmenskooperationen- Effizientere Planung, Umsetzung und Skalierung von Creator-Partnerschaften- Derzeit in der Alpha-Phase und aktuell ausschließlich für Creator in den USA sowie englischsprachige Inhalte verfügbar- LinkedIn plant die Ausweitung auf weitere Länder und Sprachen. Einen konkreten Zeitplan hat das Unternehmen bislang nicht veröffentlicht.LinkedIn stellte zudem BrandWorks vor - ein neues Team, das Unternehmen dabei unterstützt, wirkungsvolle Inhalte und Creator-Partnerschaften aufzubauen. BrandWorks ist weltweit verfügbar. Unternehmen platzieren damit Werbekampagnen im Umfeld relevanter Creator-Inhalte auf LinkedIn.Lara Sophie Bothur als einzige Creatorin außerhalb der USA im ProgrammUnter den geladenen Gästen war auch die deutsche Tech-Influencerin Lara Sophie Bothur (Forbes 30 Under 30 Deutschland und Europa 2025/26), die derzeit als einzige Creatorin außerhalb der USA Zugang zum Creator Marketplace hat.Sie begleitet die Entwicklung des Creator Marketplace gemeinsam mit LinkedIn. Vor Ort traf sie führende LinkedIn-Executives, darunter Matthew Derella, Senior Vice President LinkedIn Ads & Microsoft Advertising, und Daniel Roth, Editor in Chief und Vice President of Content bei LinkedIn. Zudem sprach sie mit Vertretern internationaler Medien wie CNBC, Bloomberg, Fortune und The Wall Street Journal über die Zukunft der Creator Economy.Julian Jacobs, Head of UTA New York und Co-Head of Entertainment Marketing bei der United Talent Agency (UTA), hob die strategische Bedeutung von Creator-Partnerschaften für Marken und Unternehmen weltweit hervor."LinkedIn betritt mit dem Creator Marketplace echtes Neuland und ich bin stolz, diese Entwicklung als einzige Creatorin außerhalb der USA von Anfang an mitzugestalten. Es geht nicht mehr nur um Reichweite, sondern um Vertrauen, Relevanz und messbare Wirkung. Zum ersten Mal entsteht eine professionelle Infrastruktur, die B2B-Creator-Partnerschaften skalierbar und glaubwürdig zugleich macht - das ist ein Wendepunkt für die gesamte Creator Economy", sagt Lara Sophie Bothur.Über Lara Sophie BothurLara Sophie Bothur ist Pionierin des Corporate Influencing in Europa. Als weltweit erste hauptberufliche Corporate Influencerin bei Deloitte bezeichnete Forbes sie als Blueprint für eine neue Generation von Business Creatorn. Sie arbeitet mit führenden Technologie- und Industrieunternehmen wie NVIDIA, Google, OpenAI, Porsche, SAP, IBM und Siemens zusammen. Als Speakerin, Moderatorin und Tech-Expertin tritt sie auf internationalen Bühnen wie der SXSW, CES, Web Summit, OMR und der Hannover Messe auf. Mit fast 400.000 Followern auf LinkedIn zählt sie zu den sichtbarsten weiblichen Stimmen Europas für Technologie, Innovation und Künstliche Intelligenz.Über LinkedInLinkedIn ist die weltweit größte professionelle Netzwerkplattform mit über 1 Milliarde Mitgliedern in mehr als 200 Ländern und Territorien (Stand: 2024). Die Plattform verbindet Fach- und Führungskräfte, Unternehmen und Creator und unterstützt professionelles Wachstum, Wissensaustausch und wirtschaftliche Chancen weltweit.Pressekontakt:Lara Sophie Bothur+4915568961081press@larasophiebothur.comLinkedIn USpsm-comms@linkedin.comOriginal-Content von: Lara Sophie Bothur, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182351/40000067