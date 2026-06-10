Köln (www.fondscheck.de) - Der Mai war von einem insgesamt freundlichen Marktumfeld geprägt, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Defensiv Fonds (ISIN LU0163675910/ WKN 214466).Der Sauren Global Defensiv A habe den Monat mit einem Wertzuwachs in Höhe von 0,5% abgeschlossen.Die Rentenmärkte hätten in allen bedeutenden Segmenten moderate Wertzuwächse aufgewiesen. Die deutsche Umlaufrendite sei leicht zurückgegangen, und die Renditedifferenz von Anleihen niedriger Bonität zu Anleihen hoher Bonität habe sich nur geringfügig verändert. Die für das Portfolio ausgewählten Rentenfonds hätten im Mai Wertzuwächse zwischen 0,4% und 1,6% erzielt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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