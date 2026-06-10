Der neue Standort in Padborg an der deutsch-dänischen Grenze bietet zunächst vier CCS-Ladepunkte mit bis zu 400 kW und bietet ab sofort eine Anlaufstelle für den elektrischen Güterverkehr zwischen Skandinavien und Mitteleuropa. Ladenetzbetreiber Milence hat seinen ersten öffentlichen Ladehub in Dänemark eröffnet. Der Standort befindet sich nahe Padborg an der deutsch-dänischen Grenze und liegt direkt am skandinavisch-mediterranen TEN-T-Korridor. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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