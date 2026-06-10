© Foto: Richard Drew/AP/dpaDie US-Inflation ist im Mai auf den höchsten Stand seit über drei Jahren gestiegen. Schuld sind vor allem die Energiepreise. Die Kernrate bleibt aber im Rahmen. Die großen US-Indizes rutschen vorbörslich ins Minus.Die Inflation in den USA hat im Mai deutlich angezogen. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vormonat um einen halben Prozentpunkt, womit die Jahresrate auf 4,2 Prozent kletterte. Das markiert den höchsten Wert seit April 2023. Das geht aus Daten hervor, die das Bureau of Labor Statistics am Mittwoch veröffentlichte. Analysten hatten genau dieses Ergebnis erwartet. Das eigentlich entscheidende Signal kommt jedoch aus der Kernrate: Ohne die volatilen Energie- und …
Enthaltene Werte: EU0009652759,US78378X1072,2455711Den vollständigen Artikel lesen
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