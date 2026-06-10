© Foto: Alexander Heinl - picture alliance / dpa ThemendienstDer starke US-Dollar, steigende Realzinsen und die Hormus-Krise könnten Gold laut Citi massiv belasten. Wie tief es in den kommenden Monaten gehen könnte.Der Goldpreis gerät trotz der Eskalation im Nahen Osten immer stärker unter Druck. Analysten der Citigroup warnen inzwischen sogar vor einem möglichen Absturz auf 3.500 US-Dollar je Unze bis September - ein Rückgang von rund 16 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau. Besonders bemerkenswert: Ausgerechnet in einer Phase wachsender geopolitischer Spannungen verliert Gold seinen Ruf als sicherer Hafen. Während die USA und der Iran ihre gegenseitigen Angriffe zuletzt weiter verschärften, fielen die Preise für Gold und Silber deutlich. …
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