Die Märkte taumelten, die Schlagzeilen schürten Panik - und Millionen Anleger drückten blind auf "Verkaufen". Was wie ein Crash aussah, war in Wirklichkeit etwas anderes: ein reinigendes Gewitter. Die Fundamentaldaten der KI-Unternehmen? Unberührt. Was sich geändert hat: der Preis. Und genau das macht jetzt den entscheidenden Unterschied.Der Markt hat geliefert, was Contrarian-Investoren lieben: einen brutalen Ausverkauf ohne fundamentalen Grund. Die Charts zeigen klare Signale - und historisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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