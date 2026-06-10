EQS-News: Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
10.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
|Kurfürsten-Anlage 52-60
|69115 Heidelberg
|Deutschland
|E-Mail:
|hv2026@heidelberg.com
|Internet:
|https://www.heidelberg.com/hauptversammlung
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2343534 10.06.2026 CET/CEST