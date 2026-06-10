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Neuer Plug-in-Speicher: Sunshare launcht Glory 4,02 kWh in Europa



10.06.2026 / 15:05 CET/CEST

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MÜNCHEN, 10. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Sunshare, ein innovativer Anbieter von Plug-and-Play-Energiespeicherlösungen, startet offiziell den europäischen Vorverkauf seines neuen Glory 4,02-kWh-Steckerspeichersystems. Entwickelt für maximale Zukunftssicherheit, ermöglicht das System Haushalten eine flexible Erweiterung ihrer Speicherkapazität entsprechend wachsender Energiebedürfnisse. Flexible Erweiterung von 1,52 kWh bis 16,12 kWh Im Gegensatz zu herkömmlichen Heimspeichern mit hohen Anfangsinvestitionen setzt die Glory-Serie auf ein modulares Konzept. Die Speichermodule mit 1,52 kWh, 2,03 kWh und 4,02 kWh lassen sich frei kombinieren und stapeln. So können Nutzer klein starten und ihre Gesamtkapazität schrittweise auf bis zu 16,12 kWh ausbauen. Dual-Level Active Balancing für höhere Energieausbeute Mit der innovativen Dual-Level-Active-Balancing-Technologie - bestehend aus Zell- und Systemebene - gleicht Glory Energieunterschiede innerhalb einzelner Batterien sowie zwischen gestapelten Modulen aktiv aus. Dadurch werden Ausgleichsverluste reduziert, die nutzbare Speicherkapazität erhöht und die Gesamtleistung optimiert. Langlebig und zuverlässig für die kommenden Jahre Dank der proprietären eXtraSolid-Technologie erreicht die Glory-Serie bis zu 10.000 Ladezyklen. Ergänzt durch eine Niederspannungs-Hochstrom-Architektur und intelligente Schonladealgorithmen werden Zellbelastungen minimiert und langfristige Stabilität, Effizienz sowie eine hohe Wirtschaftlichkeit gewährleistet. Über Sunshare Sunshare wurde 2023 als Tochtergesellschaft von Sungrow gegründet und entwickelt innovative Lösungen für Balkonkraftwerke und Energiespeicher. Unter dem Leitgedanken "Green Power for Life Moments" macht Sunshare saubere Energie für Haushalte einfacher, intelligenter und zugänglicher. Weitere Informationen: https://bit.ly/3QhY0pU Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2996592/Sunshare.jpg View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/neuer-plug-in-speicher-sunshare-launcht-glory-4-02-kwh-in-europa-302796559.html



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