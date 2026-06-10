Während sich viele Anleger aktuell auf den bevorstehenden Börsengang von SpaceX konzentrieren, gerät Rocket Lab zunehmend unter Druck. Die Aktie hat seit ihrem Allzeithoch inzwischen fast -30% verloren und gehörte zuletzt zu den schwächeren Werten im Raumfahrtsektor. Dabei laufen die Geschäfte des Unternehmens operativ weiterhin solide. Die entscheidende Frage lautet deshalb, ob Anleger aktuell Kapital aus Rocket Lab abziehen, um sich für den SpaceX-IPO ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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