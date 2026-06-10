Die Porsche-Vorzugsaktie hat sich nach dem Tief im Frühjahr deutlich erholt. Am Mittwoch verliert sie aktuell -2,3% und steht bei 47,30 €. Die entscheidende Frage lautet nun, ob der Rebound erst der Anfang einer nachhaltigen Trendwende war oder ob bereits ein Großteil der positiven Erwartungen im Kurs enthalten ist. Umstrukturierung soll die Wende bringen In den vergangenen Jahren geriet die Porsche AG zunehmend unter Druck. Insbesondere die Profitabilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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