TEHERAN (dpa-AFX) - Ein bekannter iranischer Experte und Kritiker ist im Iran festgenommen worden. Sadegh Sibakalam wurde am Morgen inhaftiert, wie die mit der iranischen Justiz verbundene Nachrichtenagentur Misan berichtete. Der Kritiker habe gegen Justizauflagen verstoßen, hieß es zur Begründung. Unter anderem soll er gegen ein Verbot verstoßen haben, in den sozialen Medien aktiv zu sein. Außerdem habe er ein Interview gegeben, das zu einer neuen Strafanzeige führte. Sein Fall sei der Staatsanwaltschaft übergeben worden.

Seit Ausbruch des Kriegs durch die USA und Israel Ende Februar geht Irans Justiz verschärft auch gegen Kritiker im Land vor. Die iranische Regierung begründet ihre Maßnahmen mit dem Kampf gegen mutmaßliche Spione und Verräter. Im Zuge der Repressionen wurden zahlreiche Haftstrafen verhängt - es kam zu Massenfestnahmen, Dutzende Todesurteile wurden vollstreckt./arb/DP/men