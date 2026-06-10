Veränderungen im Vorstand des Vereins Hanseatischer Transportversicherer e. V. (VHT): Anja Ottersberg-Maenner wurde zum neuen Vorstandsmitglied gewählt. Sie ergänzt somit das bisherige Gremiumg bestehend aus Robert Mahn, Arne Linke, Justus Heinrich und Holger Flindt. Auf der Mitgliederversammlung am 03.06.2026 in Bremen hat der Verein Hanseatischer Transportversicherer e. V. Anja Ottersberg-Maenner von Lampe & Schwartze in den Vorstand gewählt. Sie ergänzt als weiteres, fünftes Vorstandsmitglied ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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