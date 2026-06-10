FERM FOOD ApS bringt ein glutenfreies, fermentiertes Bindemittel für industrielle Bäckereien auf den Markt. Das neue Produkt löst die üblichen Herausforderungen bei der Herstellung von glutenfreiem Brot von lockerer Struktur und Bröckeligkeit bis hin zum Einsatz zahlreicher einzelner Zusatzstoffe.

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Image: FERM FOOD's new bread binder makes it possible to reduce the number of additives in both white and dark bread.

Durch das neue Backmittel kann die Anzahl der Zusatzstoffe verringert werden. Das Brot lässt sich leichter schneiden, es schmeckt besser und weist eine festere Struktur auf.

"Unser neues glutenfreies Brotbindemittel soll die Produktion vereinfachen und den Geschmack verbessern. Nun ersetzt ein einziges Bindemittel mehrere funktionelle Komponenten. Das macht es für industrielle Bäckereien einfacher, Rezepte zu standardisieren, die Anzahl der Zutaten zu reduzieren und einen intensiveren, leicht säuerlichen und komplexeren Geschmack zu erzielen ähnlich wie man ihn von Sauerteigbrot kennt", sagt Søren Lange, Entwicklungsleiter bei FERM FOOD ApS.

Getestet von industriellen Bäckereien

Das Brotbindemittel wurde bereits in der Produktion getestet, unter anderem bei Vadehavsbageriet, einer dänischen Spezialbäckerei, die glutenfreies Brot für den Einzelhandel herstellt:

"Dank des Bindemittels konnten wir ein gleichbleibendes Ergebnis erzielen. Der Teig wird homogener, was die Konsistenz und auch den Geschmack des Brotes verbessert. Und das Rezept lässt sich so vereinfachen. Das Resultat ist ein gutes Brot mit einem Clean-Label", sagt Jytte von Vadehavsbageriet.

Die Zutaten kommen aus der EU die Lieferkette ist sicher

Das Bindemittel wird aus fermentiertem Buchweizen und Saubohnen hergestellt, die beide aus der EU bezogen werden. Da mehrere funktionelle Eigenschaften in einer Lösung vereint werden, können Bäckereien sowohl die Zutatenliste kürzen als auch die Anzahl der vorrätigen Komponenten reduzieren was die Kosten senkt und die Versorgungssicherheit erhöht.

Teil von FERM FOOD's neuem Portfolio von Bindemitteln

Das Brotbindemittel von FERM FOOD gehört zu einem Portfolio von FERM FOOD-Bindemitteln, die auch für Gemüse, Hülsenfrüchte sowie Schweine- und Hühnerhackfleisch gedacht sind.

Die Technologie für die Fermentierung ist entscheidend

Die Bindemittel von FERM FOOD werden mit Milchsäurebakterien fermentiert. Durch diesen natürlichen Prozess entstehen gesunde Zutaten mit einem hohen Nährwert.

WICHTIGSTE FAKTEN

Entwickelt für glutenfreies, industrielles Backen

FERM FOOD's Brotbindemittel richtet sich an industrielle Bäckereien, die glutenfreie Produkte herstellen. Dies sind die Vorteile:

Das Bröckeln wird verringert und die Schneidbarkeit verbessert.

Mehr Wasser wird gebunden, wodurch das Brot weich bleibt.

Der Teig wird homogener und hat mehr Volumen.

Die Rezeptur ist einfacher und es sind weniger Zusatzstoffe erforderlich.

Der Geschmack wird komplexer und das Brot hat eine goldene Kruste.

Über FERM FOOD

FERM FOOD ist ein dänischer Hersteller von fermentierten pflanzlichen Zutaten für die Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen nutzt die Fermentation von Feststoffen mit Milchsäurebakterien. So entstehen funktionelle Zutaten für alltägliche Lebensmittel. FERM FOOD setzt sich für natürliche und wirtschaftlich nachhaltige Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ein vom Erzeuger bis hin zum Verbraucher.

Mehr Informationen finden Sie unter: ferm-food.com.

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Kontakt für mehr Informationen:

Søren Lange, Head of Development, FERM FOOD ApS, soren@ferm-food.com, +45 20725264