Operativ läuft es beim Baukonzern Hochtief weiter rund. Die Schlagzahl, mit der neue, nennenswerte Aufträge gemeldet werden, ist beachtlich. Im ersten Quartal 2026 stieg der Auftragseingang währungsbereinigt um 27 Prozent auf 15,2 Mrd. Euro. Die Aktie hat vom Jahreshoch bei knapp 550 Euro dennoch kräftig korrigiert. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus aber noch knapp 40 Prozent.Der dynamische Kursanstieg bis Anfang Mai hat möglicherweise dem ein oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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