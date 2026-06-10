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10.06.2026 15:39 Uhr
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(1)

Procter & Gamble (PG): Boden gefunden - Trendwende beim Dividendenkönig?

Kurz vor der 200-Tagelinie baut sich massiver Kaufdruck auf!

Rückblick

Nach einem markanten Hoch im Februar bei 167 US-Dollar geriet die Aktie des Konsumgüter-Riesen stark unter Druck. Seit April etablierte sich ein stabiler Boden. Die jüngsten grünen Kerzen zeigen nun eine kräftige Erholungsbewegung.

Procter & Gamble-Aktie: Chart vom 09.06.2026, Kürzel: PG, Kurs: 149.00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Gelingt der nachhaltige Sprung über die 149 bis 150er Marke (wo auch die langfristige 200-Tagelinie verläuft), wird ein massives charttechnisches Kaufsignal ausgelöst. Das nächste Ziel läge dann wieder im Bereich des alten Zwischenhochs bei ca. 157 US-Dollar. Die Absicherung der Position könnte unterhalb der 50%-Marke der Kerze vom 9. Juni erfolgen.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte der Markt den Widerstand bei 149 US-Dollar noch einmal abweisen, könnte die Aktie zurück in die Spanne in Richtung 145 oder schlimmstenfalls 139 US-Dollar driften.

Meinung

Procter & Gamble legte zuletzt solide Ergebnisse vor. Der Nettoumsatz stieg im Jahresvergleich um 7 % auf 21,24 Milliarden US-Dollar, und der bereinigte Gewinn je Aktie schlug mit 1.59 US-Dollar die Analystenerwartungen leicht. Zudem wurde die Dividende im April zum 70. Mal in Folge angehoben - ein echter Dividendenkönig. Warum fiel die Aktie dennoch? Das Management warnte vor geopolitischen Spannungen und steigenden Rohstoffkosten (insbesondere den Ölpreisen), die im kommenden Fiskaljahr belasten könnten. In den letzten Tagen sehen wir eine deutliche Sektorrotation. Angesichts von allgemeiner Marktvolatilität und Zinssorgen flüchten Investoren vermehrt in "defensive Häfen" wie Basiskonsumgüter.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 346.19 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.33 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Procter & Gamble ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 10.06.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in PG hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

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