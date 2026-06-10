China kam im Mai auf fast 1,5 Millionen abgesetzte Elektroautos und Plug-in-Hybride. Damit legte der NEV-Absatz wieder deutlicher zu als in den Vormonaten. Der Anteil am gesamten Automarkt stieg auf einen neuen Höchstwert von 56,9 Prozent. Doch erneut zeigt sich: Das Wachstum wird vor allem vom Auslandsgeschäft getragen. Nach Angaben der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) wurden im vergangenen Monat 1.496.000 Elektroautos und Plug-in-Hybride ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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