Die EU-Kommission hatte schon vor längerer Zeit angekündigt, mit einem "Battery Booster" die Produktion von Batteriezellen in Europa fördern zu wollen. Nun ist es soweit und 1,5 Milliarden Euro stehen in Form von zinslosen Krediten bereit. Der Förderaufruf soll bereits im dritten Quartal veröffentlicht werden. Dass die EU-Kommission den Hochlauf der Batteriezellproduktion in Europa unterstützen will, ist schon seit langem bekannt: Denn EU-Kommissionspräsidentin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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