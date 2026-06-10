Mainz (ots) -
Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:
Sonntag, 14. Juni 2026, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz
Fußball-Party im "Fernsehgarten"! Am Tag des ersten Deutschlandspiels feiert Kiwi mit prominenten Gästen, sportlichen Spielen, einem tierischen WM-Orakel und natürlich mit ganz viel Musik.
Gäste: Hans Sigl, David Odonkor, Matze Knop, Right Said Fred, Hermes House Band, Luca-Dante Spadafora x Julian Sommer x André Schnura, Brings, Vincent Gross & Die Esteriore Brothers, Olaf der Flipper, Tom Marks, Jay Alexander x Kevin Pabst x Dan Le Blonde.
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6291997
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Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
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Fußball-Party im "Fernsehgarten"! Am Tag des ersten Deutschlandspiels feiert Kiwi mit prominenten Gästen, sportlichen Spielen, einem tierischen WM-Orakel und natürlich mit ganz viel Musik.
Gäste: Hans Sigl, David Odonkor, Matze Knop, Right Said Fred, Hermes House Band, Luca-Dante Spadafora x Julian Sommer x André Schnura, Brings, Vincent Gross & Die Esteriore Brothers, Olaf der Flipper, Tom Marks, Jay Alexander x Kevin Pabst x Dan Le Blonde.
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