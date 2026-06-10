Paukenschlag am Mittwoch: US-Senatorin Elizabeth Warren hat die US-Wertpapieraufsichtsbehörde SEC laut Medienberichten aufgefordert, den Börsengang von SpaceX zu verschieben. Droht nun doch noch die Absage des größten Börsengangs aller Zeiten? DER AKTIONÄR ordnet die Lage ein.Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren hat sich in einem Schreiben an SEC-Chef Paul Atkins gegen eine schnelle Zulassung des mit Spannung erwarteten SpaceX-Börsengangs ausgesprochen. Die Politikerin fordert die US-Börsenaufsicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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