Am Freitag feiert SpaceX sein Börsendebüt. Die Zeichnungsfrist endet am Donnerstag um 18 Uhr. Wie beurteilen institutionelle Anleger den IPO? In seinem Marktkommentar für den Bernecker Börsenkompass analysiert Kapitalmarktexperte Serge Nussbaumer vom Schweizer Wertpapierhaus Maverix den SpaceX-IPO.
Den kompletten Kommentar lesen Sie hier:
https://www.finanzen100.de/premium/bernecker-boersenkompass/marktkommentar-der-super-ipo-des-jahres-spacex_H1102189919_6799567/
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