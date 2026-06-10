Düsseldorf (ots) -Sommerliche Hitze wird zunehmend zur gesundheitlichen Belastung für viele Menschen. Mit steigenden Temperaturen wächst der Bedarf an Orten zum Abkühlen. Apotheken eignen sich hierfür in besonderer Weise: Sie sind wohnortnah, gut erreichbar, in der Regel klimatisiert und bieten gleichzeitig persönliche Unterstützung durch kompetente Ansprechpartner in Gesundheitsfragen.Mit der Initiative "Apotheken als Hitzeschutzinseln" machen die Apothekerkammer Nordrhein und Pharmacists for Future genau auf dieses Potenzial aufmerksam und zeigen, wie niederschwelliger Gesundheitsschutz im Alltag konkret aussehen kann."Apotheken sind Orte, an die sich Menschen begeben, wenn es um ihre Gesundheit geht. Auch an heißen Tagen können sie dort unkompliziert Unterstützung finden", erklärt Morten Lehmann, Apotheker und Hitzebeauftragter der Apothekerkammer Nordrhein. "Als Hitzeschutzinseln verbinden Apotheken einen geschützten Raum mit professioneller Beratung und tragen so aktiv zum Schutz der Bevölkerung bei."Denn die gesundheitlichen Auswirkungen von Hitze sind vielfältig und oft unterschätzt. Insbesondere ältere, chronisch Erkrankte, Kinder und Schwangere reagieren empfindlich auf hohe Temperaturen. Zugleich kann Hitze die Wirkung und Verträglichkeit von Arzneimitteln verändern - ein Risiko, das vielen Patientinnen und Patienten nicht immer bewusst ist. Aus gutem Grund halten sich Apotheken vor Ort an strenge Temperaturkontrollen.Somit bieten Apotheken nicht nur einen kühlen Ort zum Durchatmen, sondern auch Orientierung und konkrete Hilfestellung. Ein Glas Wasser, ein Sitzplatz oder ein kurzer Beratungshinweis können bereits entscheidend sein, um gesundheitliche Probleme zu vermeiden oder rechtzeitig zu erkennen."Hitzeschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Apotheken sind ein wichtiger Teil davon", sagt Patrick Neumann, Pharmacists for Future. "Als kompetente Ansprechpartner in Gesundheitsfragen können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Apotheke frühzeitig auf Risiken aufmerksam machen und Menschen dabei unterstützen, gut durch die Hitzeperiode zu kommen."Darüber hinaus sind Apotheken eng mit ihrem Umfeld verbunden: Sie kümmern sich um ihre Patientinnen und Patienten, sprechen regelmäßig mit ihnen und können so insbesondere gefährdete Personen gezielt erkennen und ansprechen. In dieser Rolle werden sie zu einem verlässlichen Bestandteil lokaler Hitzeschutzstrukturen. Apotheken können bei der Hitzeschutzstrategie eine essentielle Rolle spielen. Eine Checkliste zur Apotheke als Hitzeschutzinsel ist auf den Seiten der Kammer und Pharmacists for Future zu finden.Die Initiative macht deutlich: Gesundheitsschutz beginnt im Alltag - dort, wo Menschen schnell und unkompliziert Hilfe finden. Apotheken übernehmen hierbei Verantwortung und zeigen, wie Prävention und Versorgung sinnvoll zusammenspielen können.Pressekontakt:Jens A. KrömerLeiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitApothekerkammer NordrheinPoststr. 440213 DüsseldorfTel. 0211 8388-119https://www.aknr.de/presseOriginal-Content von: Apothekerkammer Nordrhein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15266/6292000