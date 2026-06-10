Deutz Aktie - Analyse und Einschätzung für Investoren

Im Aktien Marathon analysieren wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen und strategischen Gesichtspunkten. Der Fokus liegt dabei nicht auf kurzfristigen Kursschwankungen, sondern auf der langfristigen Entwicklung eines Unternehmens. Im Rahmen dieser Ausgabe des Aktien Marathon steht die Deutz Aktie im Mittelpunkt.

Für die Analyse werden die wesentlichen Unternehmenskennzahlen der Deutz AG ausgewertet und bis in die Jahre 2028 bis 2030 projiziert. Langfristig orientierte Anleger erhalten dadurch eine zusätzliche Grundlage für ihre eigenen Investmententscheidungen und können ihre Einschätzung zur Deutz Aktie mit unseren Prognosen vergleichen.

- Deutz WKN: 630500 - ISIN: DE0006305006 - Kürzel: DEZ - Symbol: DEUZF

? Drei Key Takeaways

Langfristiger Aufwärtstrend weiterhin intakt: Die Deutz Aktie befindet sich seit Anfang 2025 in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Entscheidend bleibt, ob die Unterstützung an der SMA50 im Wochenchart verteidigt werden kann.

Die Deutz Aktie befindet sich seit Anfang 2025 in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Entscheidend bleibt, ob die Unterstützung an der SMA50 im Wochenchart verteidigt werden kann. Charttechnisch an einem Wendepunkt: Im Tageschart stabilisiert sich die Aktie aktuell an der SMA200. Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA20 würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern, während ein Bruch der SMA200 weiteres Abwärtspotenzial eröffnen könnte.

Im Tageschart stabilisiert sich die Aktie aktuell an der SMA200. Ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA20 würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern, während ein Bruch der SMA200 weiteres Abwärtspotenzial eröffnen könnte. Fundamentaldaten liefern kein klares Kaufsignal: Trotz solider Eigenkapitalbasis und Dividendenzahlung überzeugen die wirtschaftlichen Kennzahlen der vergangenen Jahre nur eingeschränkt. Die Deutz Aktie erscheint daher derzeit nicht als besonders attraktives Langfristinvestment.

Deutz Aktie: Chartanalyse im Wochenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Deutz Aktie konnte sich seit Anfang 2025 kontinuierlich aufwärts entwickeln. Im Zuge dieser Bewegung wurde sowohl die SMA20 (aktuell 10,21 EUR) als auch die SMA50 (aktuell 9,33 EUR) überwunden. Besonders die SMA200 (aktuell 6,08 EUR) erwies sich nach dem Ausbruch als wichtige Unterstützung.

Von diesem Niveau aus setzte die Deutz Aktie ihren Aufwärtstrend fort. Rücksetzer wurden regelmäßig an der SMA20 beziehungsweise an der SMA50 aufgefangen.

Im Rahmen der aktuellen Schwächephase ist die Deutz Aktie erneut an die SMA50 zurückgefallen. Der Kerzenkörper der aktuellen Wochenkerze notiert derzeit unterhalb dieser Durchschnittslinie. Sollte die Aktie keinen nachhaltigen Anstieg über die SMA50 schaffen und ein bestätigter Wochenschluss darunter erfolgen, wäre das Chartbild nur noch neutral zu bewerten.

In diesem Szenario könnte sich die Schwäche zunächst bis in den Bereich von 7,35 bis 7,25 EUR ausdehnen. Kann dort keine Stabilisierung erfolgen, wäre auch ein Rückgang in Richtung der SMA200 denkbar.

Gelingt es der Deutz Aktie hingegen, die SMA50 zurückzuerobern und einen bestätigten Wochenschluss darüber auszubilden, würden sich die Aussichten wieder verbessern. Anschließend könnte die SMA20 erneut in den Fokus der Anleger rücken....

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