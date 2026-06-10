Das DAX-Setup: Wie du präzise Einstiege findest (kostenlose Webinarserie mit Marcus Klebe heute ab 18:00 Uhr)

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Vom Marktchaos zur Trading-Klarheit

Aufzeichnung Teil 2:

Webinar 3: Umsetzung & Edge

Das DAX-Setup: Wie du präzise Einstiege findest

Inhalt:

Dein konkretes Setup

Wie du Zonen definierst

Timing: Wann NICHT handeln wichtiger als wann handeln

Wahrscheinlichkeiten statt einzelne Trades Live-/Chartbeispiele (sehr wichtig!)

>> Ziel: Greifbarkeit + Vertrauen

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.