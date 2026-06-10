Bielefeld (ots) -Diamant Software setzt vollständig auf Agentic Finance und Controlling für den Mittelstand (https://www.diamant-software.de/thema/agentic-finance-und-controlling?utm_source=presse&utm_medium=direct&utm_campaign=agenticfinance). Der Anspruch: Finanz- und Controlling-Teams mit spezialisierter, verlässlicher und auditfester Unterstützung zu entlasten - damit sie sich stärker auf Steuerung, Bewertung und Entscheidungen konzentrieren können.AI-Agenten mindern personelle EngpässeMit Diamant/4 schärft Diamant Software eine klare strategische Richtung: Software soll nicht nur Daten verwalten, sondern aktiv Arbeitsschritte übernehmen - vorgabebasiert, nachvollziehbar und unter menschlicher Kontrolle. Künstliche Intelligenz tritt aus der Blackbox heraus, wird zum fachlich fundierten Agenten und unterstützt umfassend im Tagesgeschäft des Rechnungswesens und Controllings. Dies ist ein wertvolles Versprechen für die vom Fachkräftemangel besonders betroffenen Berufsgruppen in den kaufmännischen Bereichen."Agentic Finance und Controlling ist für uns kein einzelnes Feature, sondern eine klare Entwicklungsrichtung für Produkt, Marktansprache und Kundenmehrwert.", sagt Rainer Hehmann, CPO bei Diamant Software. "Unser Ziel ist es, Finance- und Controlling-Teams spürbar zu entlasten: Sicher, nachvollziehbar und so, dass die Verantwortung jederzeit beim Menschen bleibt."System of Action im mittelständischen Rechnungswesen und ControllingAgentic Finance bedeutet für die Anwendenden den Wechsel von einem System of Record (Nutzer erfassen und bearbeiten Daten, stoßen Prozesse an) hin zu einem System of Action (die Software agiert aktiv unterstützend, übernimmt Aufgaben und wirkt dadurch entlastend). Diamant Software verbindet dafür seine über 45-jährige Erfahrung im Rechnungswesen und Controlling mit einem klaren Fokus auf die Anforderungen des Mittelstands. Strukturierte, revisionssichere Daten liegen bei den Kunden und Anwendenden in den Daten der Software umfassend vor. Sie bilden die Grundlage für agentische Unterstützung in den Arbeitsprozessen. CEO Sven Krüger erläutert: "Genau darin besteht ein deutlicher Unterschied zu generischen AI-Anbietern und breiten ERP-Plattformen. Diamant Software steht für fachliche Tiefe, belastbare Prozesse und ein tiefes Verständnis dessen, was Mittelstand und Sozialwirtschaft jetzt benötigen."Agentisch, auditfest und sicher - aber ohne RoutinenDie Leitidee von Diamant Software: Die Routine gehört dem Agenten. Die Entscheidung gehört dem Menschen. Für Anwendende in Buchhaltung und Controlling bedeutet das in der Praxis, dass wiederkehrende Aufgaben durch AI-Agenten vorbereitet und bei klarer Datenlage vollständig übernommen werden. Die Software erkennt, was zu tun ist, und tritt nur dort mit dem menschlichen Anwendenden in Kontakt, wo aufgrund unzureichender Daten eine fachliche Entscheidung erforderlich ist. Für Entscheider wie CFOs, Leitungen Rechnungswesen, im Controlling und in der Geschäftsführung entsteht somit echte, strukturelle Entlastung. Gleichzeitig erhöhen sich Geschwindigkeit und Qualität im Abschluss- und Steuerungsprozess spürbar. Die Akzeptanz beim Anwenden entsteht laut CPO Rainer Hehmann aus der Verbindung langjähriger AI-Expertise, modernster Architekturansätze und dem umfassenden Prozess- und Branchenwissen als Kernkompetenzen von Diamant Software. Erreicht wird eine Ende-zu-Ende-Automatisierbarkeit: "Für eine breite Nutzung von AI im Mittelstand sind Vertrauen, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit entscheidend. Jeder Schritt muss dokumentiert, jede Entscheidung prüfbar und jede Unterstützung kontrollierbar bleiben", erklärt Hehmann.AI im Produkt erfordert AI in der Unternehmens-DNANeben der technologischen Weiterentwicklung betont CEO Sven Krüger die organisatorische Verankerung des Themas AI im Unternehmensalltag bei Diamant Software. "AI wird nicht nur zentraler Bestandteil des Produkts, sondern auch in den internen Arbeitsweisen bei uns gelebt. Von Entwicklung, Produktmanagement, Vertrieb, Consulting bis hin zu Marketing und Support wird Diamant Software noch schneller konkrete Mehrwerte für unsere Kunden schaffen und das Thema Agentic Finance und Controlling fachlich umfassend und glaubwürdig ausbauen", so Sven Krüger, "Wir sprechen nicht über AI als Selbstzweck. Wir sprechen darüber, wie wir unsere Kunden im Alltag wirksam unterstützen: Problemorientiert, rollenbezogen und mit konkretem Nutzen für Rechnungswesen und Controlling."Über Diamant SoftwareDiamant Software wird der führende Anbieter für Agentic Finance und Controlling (https://www.diamant-software.de/thema/agentic-finance-und-controlling?utm_source=presse&utm_medium=direct&utm_campaign=agenticfinance) im anspruchsvollen Mittelstand - agentisch, auditfest, sicher. Auf der Basis von über 45 Jahren in der Finanz-DNA sorgt das Bielefelder Unternehmen durch die agentische Übernahme von Routine-Tätigkeiten in Finance und Controlling dafür, dass die Anwendenden nicht mehr buchen und Berichte zusammenstellen, sondern mit AI-Unterstützung aktiv steuern, gestalten und entscheiden. Die Plattform von Diamant Software unterstützt mit ihren im Kern verankerten agentischen Funktionen das Office of the CFO und die dazu gehörenden Teams als Steuerungszentrale jedes Unternehmens und wandelt diese zum entscheidenden Hebel für die Zukunftsfähigkeit und Transformation aller Organisationen im DACH-Mittelstand.Pressekontakt:Marco Maritschnigg+49 521 94260-810marketing@diamant-software.deOriginal-Content von: Diamant Software GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43285/6292010