Für Flugreisende könnten bald einige Regeln gelockert werden. Dazu setzen erste Flughäfen auf 3D-Scanner, die Sicherheitskontrollen effizienter machen sollen. Welche Verbesserungen sich durch die neue Technik ergeben. Seit November 2006 gelten auf Flughäfen der EU genaue Regeln für die Mitnahme von Flüssigkeiten im Handgepäck. Alle Flugreisenden dürfen einen verschließbaren, durchsichtigen 1-Liter-Kunststoffbeutel mit sich führen, in dem Flüssigkeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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