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Pressemitteilung // 10. Juni 2026
Formycon AG informiert über die Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung
Planegg-Martinsried - Die Formycon AG (FWB: FYB, "Formycon") hat am 10. Juni 2026 planmäßig ihre ordentliche Hauptversammlung als Präsenzveranstaltung in München abgehalten. In seiner Präsentation informierte der Vorstand die Aktionärinnen und Aktionäre ausführlich über die Entwicklung des Unternehmens und beantwortete in der Generaldebatte sämtliche Fragen. In seinem Bericht an die Hauptversammlung stellte der Vorstand die operative Entwicklung im Geschäftsjahr 2025 und Anfang 2026 sowie die strategischen Schwerpunkte für die kommenden Monate vor. Formycon erzielte wichtige Fortschritte entlang der Biosimilar-Pipeline, baute seine Marktpräsenz weiter aus und stärkte die finanzielle Basis für die nächste Wachstumsphase. Mit "FYB4Growth" verfolgt Formycon eine klar definierte Wachstumsstrategie, die geografische Diversifizierung, eine intelligente Portfoliostrategie, technologische und regulatorische Entwicklungskompetenz sowie konsequente Kosteneffizienz verbindet. Der Vorstand bekräftigte das Ziel, Formycon zu einem nachhaltig profitablen Biosimilar-Unternehmen weiterzuentwickeln.
Die vertretenen Aktionärinnen und Aktionäre folgten den Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat und stimmten mit jeweils großen Mehrheiten sämtlichen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu. Hierzu gehörte auch der Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags zwischen der Formycon AG und der FYB202 Project GmbH. Mit dem Abschluss des Gewinnabführungsvertrags schafft Formycon die Voraussetzungen für eine steuerliche Organschaft zwischen der Formycon AG und der FYB202 Project GmbH. Ziel ist eine effizientere Nutzung steuerlicher Effekte innerhalb des Konzerns sowie die weitere Optimierung der Konzern- und Finanzierungsstruktur.
Es wurden Stimmabgaben für 62,34 Prozent des Grundkapitals abgegeben. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung 2026 finden Sie auf der Formycon Website unter: https://www.formycon.com//investoren/hauptversammlung-2026/
Über Formycon:
Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY. Weitere Informationen finden Sie unter: www.formycon.com
Über FYB4Growth:
Über Biosimilars:
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10.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Deutsch
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|Formycon AG
|Fraunhoferstraße 15
|82152 Planegg-Martinsried
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|DE000A1EWVY8, NO0013586024
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|A1EWVY, A4DFJH
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