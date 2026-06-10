Köln (ots) -Die humanitäre Hilfsorganisation Islamic Relief Deutschland hat erneut die Spendenzertifizierung des Deutschen Spendenrats für das Jahr 2026 erhalten. Damit wird bestätigt, dass die Organisation hohe Standards in Transparenz, Wirtschaftlichkeit und verantwortungsvoller Mittelverwendung erfüllt.Seit 30 Jahren leistet Islamic Relief Deutschland humanitäre Hilfe für Menschen in Not. Die Organisation unterstützt Betroffene von Krisen, Konflikten und Naturkatastrophen weltweit und finanziert ihre Arbeit maßgeblich durch Spenden sowie öffentliche Fördermittel."Die Zertifizierung durch den Deutschen Spendenrat bestätigt, dass unsere Organisation höchste Standards in Transparenz, Wirtschaftlichkeit und verantwortungsvoller Mittelverwendung erfüllt. Sie schafft Vertrauen bei Spenderinnen und Spendern und unterstreicht unser Engagement für eine wirksame und nachvollziehbare humanitäre Hilfe", erklärt Geschäftsführer Michael Pfaff.Die Zertifizierung des Deutschen Spendenrats setzt hohe Standards voraus und basiert auf einem unabhängigen Prüfverfahren durch externe Wirtschaftsprüfer. Dabei werden unter anderem die Verwendung von Spendengeldern, Organisationsstrukturen, Kontrollmechanismen sowie Maßnahmen zur Qualitätssicherung überprüft. Hilfsorganisationen müssen hierfür umfassende Transparenz über ihre Finanzberichte und ihre Organisationsstruktur nachweisen."Vertrauen ist die wichtigste Grundlage für unsere Arbeit. Menschen möchten sicher sein, dass ihre Unterstützung dort ankommt, wo sie am dringendsten benötigt wird. Die erneute Zertifizierung ist deshalb eine wichtige Bestätigung unserer täglichen Arbeit und unseres Anspruchs an Transparenz und Rechenschaft", so Pfaff weiter.Die Zertifizierung des Deutschen Spendenrats zählt zu den anerkannten Nachweisen für Transparenz und verantwortungsvolle Mittelverwendung im gemeinnützigen Sektor. Für Islamic Relief Deutschland ist die erneute Zertifizierung zugleich Ansporn, auch künftig höchste Qualitätsstandards in der humanitären Hilfe einzuhalten.Über Islamic Relief DeutschlandIslamic Relief Deutschland ist eine humanitäre Hilfsorganisation mit Sitz in Köln und Teil des internationalen Netzwerks Islamic Relief Worldwide. Seit 1996 setzt sich die Organisation für Menschen ein, die von Armut, Konflikten, Krisen und Naturkatastrophen betroffen sind. Gemeinsam mit lokalen Partnern leistet sie lebensrettende Nothilfe, unterstützt den Wiederaufbau und fördert langfristige Entwicklungsprojekte. Das weltweite Netzwerk von Islamic Relief ist in mehr als 40 Ländern tätig. Darüber hinaus engagiert sich Islamic Relief Deutschland in nationalen und internationalen Bündnissen wie VENRO, der Klima-Allianz Deutschland und CAN Europe.Pressekontakt:Sara Ahmed Martinez, PressereferentinTelefon: 01512 205 05 77E-Mail: presse@islamicrelief.deOriginal-Content von: Islamic Relief Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50131/6292023