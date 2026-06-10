Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Konsumentenpreise in den USA sind im Berichtsmonat Mai erwartungsgemäß um 0,5% M/M angestiegen, so die Analysten der Nord LB.Damit ziehe die Jahresrate auf beachtliche 4,2% an. Geopolitische Ereignisse würden beim Blick auf diese Variable aktuell natürlich eine ganz besonders zentrale Rolle spielen; ohne neue negative Nachrichten zur Lage am Persischen Golf könnte damit im Jahr 2026 der Hochpunkt bei dieser Zeitreihe bereits erreicht worden sein. Vor allem ab dem 4. Quartal sei in einem solchen Szenario mit spürbaren Entspannungstendenzen an der US-Preisfront zu rechnen. Mit Blick auf den Mai sei noch festzuhalten, dass die Kernrate der Konsumentenpreise nur um 0,2% M/M zugelegt habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de