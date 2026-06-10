Die WM 2026 setzt neue Maßstäbe bei Reichweite und Wirtschaftskraft. Laut Bank of America dürfte die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft 2026 dürfte alle bisherigen Rekorde brechen. Nach Angaben der FIFA werden rund sechs Milliarden Menschen das Turnier verfolgen oder sich damit beschäftigen - das entspricht etwa 75 % der Weltbevölkerung. Damit wird die WM zu einem der größten globalen Medienereignisse aller Zeiten.
Auch die wirtschaftliche Bedeutung des Sports wächst rasant. Das World Economic Forum schätzt die weltweiten Sporterlöse für 2025 auf rund 2,3 Billionen Dollar. Wäre die Sportindustrie ein eigenständiger Staat, läge sie gemessen am Bruttoinlandsprodukt bereits auf Rang zehn der größten Volkswirtschaften weltweit.
Beeindruckend sind zudem die erwarteten Reisebewegungen rund um das Turnier: Die von Fans, Teams und Offiziellen zurückgelegten Flugkilometer sollen sich auf rund 66 Milliarden Kilometer summieren. Das entspricht etwa dem Dreifachen der Entfernung zwischen der Erde und dem Rand unseres Sonnensystems. Die WM 2026 unterstreicht damit eindrucksvoll die globale Strahlkraft des Fußballs - sowohl als Wirtschaftsfaktor als auch als kulturelles Massenphänomen.
Alles auf einen Blick zeigt folgende Grafik der Bank of America:
Auch die wirtschaftliche Bedeutung des Sports wächst rasant. Das World Economic Forum schätzt die weltweiten Sporterlöse für 2025 auf rund 2,3 Billionen Dollar. Wäre die Sportindustrie ein eigenständiger Staat, läge sie gemessen am Bruttoinlandsprodukt bereits auf Rang zehn der größten Volkswirtschaften weltweit.
Beeindruckend sind zudem die erwarteten Reisebewegungen rund um das Turnier: Die von Fans, Teams und Offiziellen zurückgelegten Flugkilometer sollen sich auf rund 66 Milliarden Kilometer summieren. Das entspricht etwa dem Dreifachen der Entfernung zwischen der Erde und dem Rand unseres Sonnensystems. Die WM 2026 unterstreicht damit eindrucksvoll die globale Strahlkraft des Fußballs - sowohl als Wirtschaftsfaktor als auch als kulturelles Massenphänomen.
Alles auf einen Blick zeigt folgende Grafik der Bank of America:
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