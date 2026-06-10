Stuttgart (ots) -7.500 Schülerinnen und Schüler stellen Weltrekord für das größte Vorlesen in La-Ola-Formation auf / eine Kooperation von SWR1 Rheinland-Pfalz, Leserattenservice und 1. FSV Mainz 05Am 10. Juni 2026 wurde Mainz zum Zentrum eines außergewöhnlichen Leseereignisses: Der "Weltrekord Lesen 2026" brachte über 7.500 Kinder in der MEWA Arena zusammen und setzte ein starkes Zeichen für Lesefreude, Kreativität und gesellschaftliche Teilhabe. Der Leserattenservice organisierte dieses Gemeinschaftserlebnis gemeinsam mit dem 1. FSV Mainz 05, SWR1 Rheinland-Pfalz und dem renommierten Kinder- und Jugendbuchautor Stefan Gemmel. Schulen, Lehrkräfte, Kindergruppen und Familien aus ganz Rheinland-Pfalz trugen aktiv dazu bei, gemeinsam ein starkes Zeichen zu setzen - mitten im Stadion.Weltrekord für das größte Vorlesen in La-Ola-FormationGemeinsam wurde der Versuch unternommen, den Weltrekord für das größte Vorlesen in La-Ola-Formation aufzustellen. Anerkannt und überprüft wurde der Rekord vom Rekord-Institut für Deutschland. Ziel war es, dass möglichst viele Kinder an einem wellenförmig durch die MEWA Arena ziehenden Vorleseereignis teilnehmen, bei dem Gruppen nacheinander einen Vers, bestehend aus zwei Sätzen, laut vorlesen - ganz im Sinne einer La-Ola. Dieser Weltrekordversuch ist geglückt, genau 7.508 Schülerinnen und Schüler sind am 10. Juni in der MEWA Arena zusammengekommen und haben unter Anleitung von Autor Stefan Gemmel den Weltrekord für das größte Vorlesen in La-Ola-Formation aufgestellt. Jedes Kind erhielt nach Abschluss eine Urkunde.Lesen verbindet - ein Gemeinschaftserlebnis der besonderen ArtDer "Weltrekord Lesen 2026" ist mehr als eine Rekordjagd. Das große Lese-Gemeinschaftsereignis macht erlebbar, was Lesen auszeichnet: zuhören, mitfühlen, sich ausdrücken und miteinander verbinden. Lesen wird als gemeinschaftliches Erlebnis sichtbar, das Menschen jeden Alters zusammenbringt.Pressefotos zum Download: www.ARD-Foto.de (http://www.ard-foto.de/)Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Madeleine Hellmann, Tel. 0711 929 11112, madeleine.hellmann@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6292046