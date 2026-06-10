Die SanDisk-Aktie hatte zum Ende der vergangenen Woche mit dem Gesamtmarkt deutlich korrigiert, doch seit Anfang dieser Woche steigt der Kurs wieder an. Am Mittwoch gewinnt der Wert über +4% hinzu und steht aktuell bei 1.713 US$. Doch wie sind die weiteren Aussichten beim US-Speicherhersteller und ist die Aktie immer noch einen Kauf wert? Analysten erhöhen ihre Ziele deutlich Eine Kursrallye von über +4.000% innerhalb von zwölf Monaten würde bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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