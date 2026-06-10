Nach einer starken Rally in den vergangenen Monaten geriet auch die Cameco-Aktie zuletzt deutlich unter Druck. Innerhalb weniger Tage verlor der Uranwert mehr als -10% und näherte sich damit einer wichtigen Unterstützungszone. Gleichzeitig bleiben die langfristigen Aussichten für den Uranmarkt weiterhin positiv, auch wenn Anleger derzeit etwas vorsichtiger geworden sind. Cameco profitiert weiter vom Uran-Boom Cameco gehört zu den weltweit größten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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