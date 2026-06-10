Wegweisende Investition stärkt NEURAs offenes Ökosystem, in dem humanoide und kognitive Roboter Intelligenz und Fähigkeiten skalierbar teilen

Die Beteiligung von Tether, Qualcomm Technologies, Amazon, NVIDIA, imec.xpand, Bosch, Schaeffler, der Europäischen Investitionsbank, Lingotto Horizon, InterAlpen Partners und weiteren Investoren unterstreicht das globale Vertrauen in NEURAs Technologieführerschaft

Es handelt sich um die bisher größte Finanzierungsrunde eines Full-Stack-Robotik-Unternehmens

Mit dem Kapital skaliert NEURA die Serienproduktion auf mehrere Millionen Roboter bis 2030 und treibt den globalen Rollout der NEURA Gyms die weltweit ersten realen Trainingsumgebungen für kognitive Roboter und Physical AI voran

NEURA Robotics ("NEURA"), der Pionier in kognitiver Robotik und Erfinder des Neuraverse, hat heute eine wegweisende Series-C-Finanzierungsrunde mit einem Volumen von bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben. Damit beschleunigt das Unternehmen seine Mission, die weltweit führende Physical-AI-Plattform aufzubauen. Zu den Investoren gehören globale Marktführer aus den Bereichen KI, Robotik, Recheninfrastruktur, Produktion und Industrieautomation darunter Tether, Qualcomm Technologies, Inc., Amazon, NVIDIA, imec.xpand, Bosch, Schaeffler, die Europäische Investitionsbank, Lingotto Horizon, und InterAlpen Partners.

NEURA schafft eine neue Kategorie von KI-Infrastruktur, in der kognitive Roboter auf einer gemeinsamen, intelligenten Plattform (Neuraverse) kontinuierlich lernen, zusammenarbeiten und in realen Umgebungen operieren. Im Gegensatz zu traditionellen Robotikunternehmen, die auf isolierte Maschinen oder begrenzte Industrieautomation setzen, kombiniert NEURA Robotik, KI, Sensorik, Edge-Computing und großskalige Lerninfrastruktur in einer einheitlichen Plattformarchitektur, die weltweit eingesetzt werden kann.

Physical AI: Von der Vision zum globalen Einsatz

"Die Zukunft der KI wird nicht einfach auf Bildschirmen stattfinden", sagt David Reger, Gründer und CEO von NEURA Robotics. "Sie wird sich bewegen, interagieren, lernen und in der realen Welt an unserer Seite arbeiten. Wir sind überzeugt, dass Physical AI und kognitive Robotik zu einem der größten Technologiesprünge der kommenden Jahrzehnte führen werden. Sie werden ganze Branchen von der Fertigung und Logistik bis hin zu Gesundheit, Dienstleistungen und Haushaltsrobotik grundlegend transformieren."

Das neue Kapital beschleunigt

den globalen Einsatz kognitiver und humanoider Roboter

den Ausbau der Neuraverse-Plattform

den Rollout der NEURA Gyms, großskalige Trainingsumgebungen für kognitive Roboter in realen Umgebungen

den Aufbau von Produktions- und Skalierungskapazitäten

die Entwicklung der nächsten Generation von Physical-AI-Systemen

Vertrauen der Industrie: Auftragsbestand von über 1 Milliarde US-Dollar und ein globales Partnerökosystem

Die strategischen Partnerschaften von NEURA umfassen führende Industrie- und KI-Unternehmen, darunter Bosch, Schaeffler, Kawasaki, Qualcomm Technologies, Amazon und NVIDIA, und positionieren das Unternehmen an der Schnittstelle von Robotik, industrieller Automatisierung und künstlicher Intelligenz.

Der aktuelle Auftragsbestand und die strategische Deployment-Pipeline des Unternehmens übersteigen eine Milliarde US-Dollar. Mit dem Einzug von KI in die physische Welt, sieht NEURA den nächsten entscheidende Wettbewerbsvorteil in der Verbindung von Intelligenz mit realer Interaktion, Sensorik und skalierbarer Infrastruktur. "Künftig werden die Menschen nicht mehr allein fragen, was KI ihnen erzählen kann", so Reger. "Sie werden fragen, was KI physisch leisten kann."

NEURA baut die Infrastruktur für eine offene physische KI-Welt

Um diesen Wandel zu gestalten, baut NEURA mit dem Neuraverse eines der weltweit ersten offenen Physical-AI-Ökosysteme, in dem Roboter kontinuierlich Fähigkeiten, Kompetenzen und reale Lernerfahrungen austauschen. Parallel dazu erweitert das Unternehmen sein globales Netzwerk an NEURA Gyms spezialisierte Trainingsumgebungen, die reale Sensordaten, Simulation und multimodale Lernprozesse kombinieren und so eine der größten realen Robotik-Dateninfrastrukturen weltweit aufbauen.

"Viele haben geglaubt, dass global relevante KI-Infrastrukturunternehmen nur im Silicon Valley entstehen könnten", fügt Reger hinzu. "Wir glauben, dass die nächste Generation von KI-Marktführern überall auf der Welt entstehen kann überall dort, wo Vision, Ingenieurstalent und Umsetzungsgeschwindigkeit zusammenkommen. Mit dieser Finanzierung sichert sich NEURA eine führende Position im globalen Robotikrennen auf Augenhöhe mit den Besten aus den USA und China. Am Ende geht es dabei nicht nur um Robotik, es geht darum, Technologien zu bauen, auf die die Welt angewiesen sein wird."

Im Rahmen seiner langfristigen Strategie gestaltet NEURA gemeinsam mit strategischen Infrastrukturpartnern dezentralisierte KI-Architekturen, Edge-Intelligenz und maschinenbasierte Wirtschaftssysteme. Das Unternehmen ist überzeugt, dass offene, vertrauenswürdige und interoperable Robotik-Ökosysteme an Bedeutung gewinnen werden, je stärker KI-Systeme in Fabriken, Logistikzentren, Gesundheitseinrichtungen und schließlich in Privathaushalte vordringen.

Paolo Ardoino, CEO von Tether: "Wenn die Robotik über skriptbasierte Automatisierung hinausgeht und echte Autonomie erreicht, muss sich auch die dahinterliegende Infrastruktur weiterentwickeln. Autonome Maschinen benötigen die Fähigkeit, Informationen lokal zu verarbeiten, Entscheidungen zu treffen und Transaktionen durchzuführen, ohne auf zentralisierte Intermediäre angewiesen zu sein. QVAC bringt diese Edge-first-Intelligenz in die Plattform, während WDK die sichere Finanzschicht übernimmt gemeinsam ermöglichen sie es Maschinen, Aufgaben auszuführen, Ergebnisse zu verbuchen und eigenständig zu operieren. NEURA Robotics teilt diese Vision, und diese Investition spiegelt unser Vertrauen in das wider, was autonome Robotik werden kann."

Nakul Duggal, EVP and Group GM, Automotive, Industrial and Embedded IoT, and Robotics, Qualcomm Technologies, Inc.: "Physical AI ist die nächste große Evolution des Computing und erweitert Intelligenz in reale Umgebungen. Robotik ist einer der anspruchsvollsten Edge-AI-Anwendungsfälle, bei dem Systeme wahrnehmen, schlussfolgern und in Echtzeit, zuverlässig und lokal handeln müssen gerade bei sicherheitskritischen Anwendungen. Qualcomm Technologies ist stolz darauf, NEURA Robotics beim Aufbau eines offenen, globalen Ökosystems für kognitive Robotik zu unterstützen. Indem wir unsere führenden Edge-AI-Fähigkeiten, Hochleistungsrechner und Konnektivität mit NEURAs Neuraverse-Plattform verbinden, beschleunigen wir gemeinsam den Einsatz intelligenter Maschinen, die sicher und effizient Seite an Seite mit Menschen in verschiedenen Industrien arbeiten können."

Nafea Bshara, Vice President Distinguished Engineer, Amazon: "Diese Investition ist eine natürliche Fortsetzung unserer strategischen Partnerschaft mit NEURA Robotics und unserer gemeinsamen Überzeugung vom transformativen Potenzial von Physical AI. Amazon bringt die globale Cloud-Infrastruktur und den KI-Tech-Stack mit, den Physical AI in großem Maßstab erfordert darunter Amazon Bedrock, Amazon SageMaker, KI-optimierte Chips wie AWS Trainium und dessen Neuron Stack. Wir sind stolz darauf, NEURAs Mission sowohl mit Kapital als auch mit der Infrastrukturtechnologie zu unterstützen, die sie zum Leben erweckt."

Cyril Vancura, Partner bei imec.xpand: "Als führender globaler Halbleiter-Venture-Fonds mit exklusivem Zugang zur Expertise und zum Ökosystem von imec investieren wir entlang der gesamten Halbleiter-Wertschöpfungskette von grundlegenden Technologien bis hin zur Anwendungsebene. Die Plattform von NEURA Robotics verbindet Physical AI mit der zugrunde liegenden Halbleiterhardware, wie Sensoren und Edge-Computing. Wir glauben fest an die Vision von David Reger und sehen NEURA als das führende Physical-AI- und Robotik-Unternehmen in Europa."

Thomas Piliszczuk, Executive Vice-President, Chief R&D Programs Portfolio Officer, imec: "Bei imec ist es unsere Mission, chipbasierte Innovationen voranzutreiben, die die Welt von morgen gestalten. NEURA Robotics verkörpert genau die Art von Unternehmen, bei dem angewandte Forschung auf reale Wirkung trifft: KI, fortschrittliche Sensorik und Edge-Intelligenz werden zu einer Plattform vereint, die das Potenzial hat, die Interaktion von Maschinen mit der physischen Welt neu zu definieren. Imec und der imec.xpand VC-Fonds sind stolz darauf, zu dem beizutragen, was wir für ein prägendes Kapitel im europäischen Deep-Tech-Bereich halten."

Stefan Hartung, CEO der Robert Bosch GmbH: "Im Bereich der humanoiden Robotik sehen wir erhebliche Wachstumschancen und durch unsere Partnerschaft mit NEURA sind wir gut aufgestellt, um diese konsequenter zu nutzen. Mit unserer Sensortechnologie, unserem Software-Know-how und unserer Expertise bei der Umwandlung elektrischer Energie in Bewegung bewegt sich Bosch im Herzen dieser Schlüsseltechnologie."

Klaus Rosenfeld, CEO der Schaeffler AG: "Neben dem klassischen Kerngeschäft setzt Schaeffler gezielt auf neue Wachstumsfelder, darunter der Bereich der humanoiden Robotik. Unsere acht Produktfamilien sowie unsere jahrzehntelange Fertigungsexzellenz positionieren uns hier hervorragend. Wir sind stolz, NEURA als Technologiepartner und Investor auf seinem erfolgreichen Weg begleiten zu dürfen. Gemeinsam mit einem starken Ökosystem von Partnern werden wir so die Entwicklung und den Einsatz humanoider Roboter in der Industrie von morgen maßgeblich revolutionieren."

Nicola Beer, Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank: "Mit unserer Unterstützung für NEURA Robotics setzt die Europäische Investitionsbank gezielt europäische Mittel für die nächste Welle von Physical AI und kognitiver Robotik ein. Über TechEU erhalten Europas innovativste Wachstumsunternehmen Zugang zu langfristigem Kapital, das sie benötigen, um Spitzenforschung in global wettbewerbsfähige Produkte und qualifizierte Arbeitsplätze hier in Europa zu verwandeln. Von sichereren Fabriken und intelligenteren Logistiklösungen bis hin zu völlig neuen Dienstleistungen wird NEURAs offene Neuraverse-Plattform dazu beitragen, dass Tausende von Robotern in Echtzeit voneinander lernen und damit Innovation beschleunigen, Europas technologische Autonomie stärken und KI in greifbaren Nutzen für Arbeitnehmer und Unternehmen verwandeln."

Nikhil Srinivasan, Managing Partner and CIO, Lingotto Horizon: "Wir waren von Anfang an überzeugte Unterstützer von NEURA Robotics überzeugt davon, dass David Reger die seltene Kombination aus tiefem technischem Verständnis und unternehmerischem Instinkt mitbringt, um eine Plattform einer neuen Kategorie zu bauen. Diese Finanzierungsrunde bestätigt, wovon wir seit Langem überzeugt sind: dass NEURA nicht nur ein Robotik-Unternehmen ist, sondern das infrastrukturelle Rückgrat des Physical-AI-Zeitalters. David und sein Team haben in Metzingen etwas Außergewöhnliches aufgebaut, und wir sind stolz darauf, sie auf ihrem Weg zu begleiten, während sie global skalieren."

Stephen George, Gründungspartner bei InterAlpen Partners: "NEURA Robotics ist ein bemerkenswerter 'hidden gem' in der globalen Robotik mit dem Potential, Unternehmen, Verbraucher und die Menschheit grundlegend zu verändern. NEURA wird von einem unternehmerischen, visionären Gründerteam geführt, das eine hochentwickelte Full-Stack-Robotikplattform geschaffen, ein wachsendes Auftragsbuch im Wert im Milliardenbereich mit führenden globalen Kunden aufgebaut und dazu Partnerschaften mit erstklassigen Investoren und Unternehmen geschlossen hat, um seine Vision zu verwirklichen."

Über NEURA Robotics

NEURA Robotics wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Metzingen. Als globales Physical-AI-Unternehmen entwickelt NEURA Technologien, die es intelligenten Maschinen ermöglichen, zu lernen, sich anzupassen und in der realen Welt Seite an Seite mit Menschen zu arbeiten. Das Unternehmen entwickelt kognitive Roboter, die sehen, hören, fühlen und lernen können sowie die Software-, KI- und Dateninfrastruktur, die für ihren weltweiten Einsatz erforderlich ist.

NEURA wurde in der Überzeugung gegründet, dass die nächste große Technologierevolution nicht auf Bildschirmen, sondern in der physischen Welt stattfinden wird. Alternde Bevölkerungen, Arbeitskräftemangel und eine wachsende Nachfrage nach qualifizierten Tätigkeiten verändern Volkswirtschaften weltweit. Physical AI wird unverzichtbar, um Produktivität, Wohlstand und Lebensqualität zu sichern. Heute wird ein großer Teil des globalen BIP durch körperliche Arbeit erwirtschaftet. NEURAs Mission ist es, physische Fähigkeiten skalierbar zu machen, indem sie jene Zeit drastisch reduzieren, die benötigt wird, um Maschinen neue Fähigkeiten beizubringen und sie global einzusetzen.

Mit kognitiven Robotern, den NEURA Gyms und dem Neuraverse, einem offenen Ökosystem, in dem Roboter kontinuierlich lernen und Fähigkeiten teilen, legt das Unternehmen das Fundament für eine Zukunft, in der intelligente Maschinen dazu beitragen, einige der größten Herausforderungen der Menschheit zu lösen. NEURA Robotics entwickelt Physical AI aus Europa gemeinsam für die Welt.

Für weitere Informationen, Bildmaterial und Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an: neurarobotics@fgsglobal.com

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