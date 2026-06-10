CALGARY, AB, 10. Juni 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. ("High Tide" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) - ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten - gab heute die Eröffnung eines neuen Standorts unter der Marke Canna Cabana in Welland, Ontario, bekannt und erwartet die Eröffnung eines weiteren Standorts in Calgary, Alberta. Mit diesen Neueröffnungen steigt die Gesamtzahl der Canna Cabana-Standorte von High Tide auf 224 in ganz Kanada bzw. 99 in der Provinz Ontario und 92 in der Provinz Alberta.

"Unsere Wachstumsgeschichte basiert weiterhin auf einer einfachen Formel: Sicherung strategisch gelegener Immobilien in Märkten mit hohem Potenzial und die Verbindung von mehr Verbrauchern mit dem Mehrwert, den unsere Cabana Club- und ELITE-Programme bieten. Die Neueröffnung dieser Standorte stärkt unseren Netzwerkeffekt weiter und erweitert unsere Fähigkeit, treue Mitglieder in ganz Kanada zu gewinnen und zu binden", sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

"Wir freuen uns besonders, unsere Führungsposition in Alberta, wo High Tide gegründet wurde, zu festigen und gleichzeitig unsere Präsenz in Ontario weiter auszubauen. Während unser Filialnetz und unser Mitgliedschafts-Ökosystem gemeinsam wachsen, sind wir davon überzeugt, dass wir einen Wettbewerbsvorteil schaffen, der mit jedem neuen Standort, den wir eröffnen, stärker wird", fügte Herr Grover hinzu.

STANDORT WELLAND

Der neue Canna Cabana-Laden des Unternehmens unter der Anschrift 960 Niagara Street in Welland, Ontario, wird am 10. Juni 2026 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen. Als erster Laden des Unternehmens in der Stadt Welland dient der Standort als Ankerpunkt für ein neu entwickeltes Handelszentrum am nördlichen Ende der Stadt, neben einem großen Supermarkt und anderen beliebten Einzelhändlern. Er versorgt ein wachsendes Einzugsgebiet mit über 65.000 Einwohnern im Umkreis von 5 km und profitiert von geringem bestehendem Wettbewerb, wodurch er sich als die bequemste Anlaufstelle für Cannabisprodukte für die Bewohner im Norden von Welland positioniert.

STANDORT CALGARY

Der neue Canna Cabana-Laden des Unternehmens unter der Anschrift 16 MacEwan Drive NW in Calgary, Alberta, wird voraussichtlich vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung am 26. Juni 2026 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen. Der Laden dient als Ankerpunkt für ein neues Einzelhandelszentrum im Nordwesten von Calgary, ohne direkten Cannabis-Wettbewerb im unmittelbaren Umfeld und mit nur geringem Wettbewerb in einem dicht besiedelten Umfeld mit über 60.000 Einwohnern im Umkreis von 3 km. In der Nähe von häufig besuchten Einzelhandelsgeschäften gelegen, einschließlich einer Tankstelle und eines Convenience-Stores mit reichlich Parkmöglichkeiten, ist der Standort ein leicht erreichbarer Anlaufpunkt im Viertel. Aufgrund des Fehlens größerer Wettbewerber in der Umgebung ist der Standort bestens für das wertorientierte Discount-Club-Modell des Unternehmens geeignet.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel ausgerichtete Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 224 inländischen und 1 internationalen Geschäftsstandorten. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und beansprucht einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene CBD-Produkte angeboten werden. Im Jahr 2025 war das Unternehmen der erste nordamerikanische Cannabis-Anbieter, der eine stationäre Verkaufsstelle in Deutschland eröffnete.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen mit einem Marktanteil von 14 % am deutschen Markt für medizinisches Cannabis, das für den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen aufgebaut wurde. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom "Report on Business" der kanadischen Tageszeitung "Globe and Mail" zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die "TSXV") zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie "Retail" aufgeführt. Besuchen Sie http://www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

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Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift "Non-Exhaustive List of Risk Factors" in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov verfügbar sind und durch Verweis in dieses Dokument aufgenommen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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