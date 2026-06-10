Die Kryptowelt leidet unter einer spürbaren Korrektur und die führende Digitalwährung rutschte zeitweise sogar unter eine wichtige Marke. Doch hinter den Kulissen zeichnet sich laut Experten eine fundamentale Wende ab. Marktdaten signalisieren unmissverständlich, dass der Boden nah ist. Zünden die Bullen bald den Turbo?- Es gibt Signale, dass die Talsohle des aktuellen Bärenmarktes bald erreicht ist.- Der verstärkte Einstieg von Profi-Investoren und Krypto-ETFs dämpft die historisch hohe Volatilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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