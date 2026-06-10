Der Börsengang des Anbieters von Infrastruktur für digitale Vermögenswerte spiegelt die wachsende Bedeutung regulierter, institutioneller Infrastruktur in der Wirtschaft für digitale Vermögenswerte wider.

BitGo Holdings, Inc. (NYSE: BTGO) ("BitGo" oder "das Unternehmen"), ein Anbieter von Infrastrukturlösungen für digitale Vermögenswerte, gab heute bekannt, dass es in die Fortune-500-Liste 2026 aufgenommen wurde und mit einem Umsatz von 16,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf Platz 273 debütiert.

Diese Auszeichnung erfolgt im ersten Jahr von BitGo als börsennotiertes Unternehmen, nachdem es im Januar 2026 als erstes Unternehmen für digitale Vermögenswerte in diesem Jahr an der New Yorker Börse notiert wurde. Sie folgt zudem auf die endgültige Genehmigung durch das Office of the Comptroller of the Currency vom Dezember 2025 für die BitGo Bank Trust, National Association, eine Tochtergesellschaft von BitGo, als nationale Treuhandbank tätig zu sein. Insgesamt spiegeln diese Meilensteine die fortschreitende Reifung digitaler Vermögenswerte und die wachsende Nachfrage nach einer sicheren, regulierten Infrastruktur auf institutionellem Niveau wider.

"Die Aufnahme in die Fortune-500-Liste bereits in unserem ersten Jahr als börsennotiertes Unternehmen ist ein wichtiger Meilenstein für BitGo und für die Branche der digitalen Vermögenswerte", sagte Mike Belshe, CEO und Mitbegründer. "Seit 2013 konzentrieren wir uns darauf, die sichere und regulierte Infrastruktur aufzubauen, die Institutionen benötigen, um vertrauensvoll an digitalen Vermögenswerten teilzunehmen. Diese Anerkennung spiegelt den Umfang dieser Arbeit wider und den allgemeinen Wandel, der sich vollzieht, da digitale Vermögenswerte zu einem immer wichtigeren Bestandteil des Finanzsystems werden."

BitGo wurde 2013 gegründet und bietet über eine globale Plattform, die speziell für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten entwickelt wurde, Dienstleistungen in den Bereichen Verwahrung, Wallets, Staking, Handel, Finanzierung, Stablecoins und Abwicklung an. Zum 31. März 2026 betreut das Unternehmen mehr als 5.500 Kunden in über 100 Ländern.

Die Aufnahme von BitGo in die Fortune-500-Liste unterstreicht einen allgemeinen Marktwandel: Die Infrastruktur für digitale Vermögenswerte hat sich zu einem bedeutenden Bereich der Finanztechnologie entwickelt, der Institutionen aus der traditionellen Finanzwelt, den Krypto-Märkten sowie neuen Anwendungsbereichen für digitale Vermögenswerte bedient. Angesichts der kontinuierlichen Weiterentwicklung der öffentlichen Märkte, der regulatorischen Rahmenbedingungen und der institutionellen Akzeptanz konzentriert sich BitGo weiterhin darauf, eine vertrauenswürdige Infrastruktur bereitzustellen, die es Kunden ermöglicht, digitale Vermögenswerte sicher zu verwahren, zu verwalten und zu transferieren.

"Institutionen suchen nicht nach Hype. Sie suchen nach Vertrauen, Transparenz, regulatorischer Stärke und operativer Widerstandsfähigkeit", fügte Belshe hinzu. "BitGo wurde genau für diesen Standard entwickelt. Wir sehen unsere Aufgabe darin, der erste Ansprechpartner für Institutionen zu sein, die sich in der Welt der digitalen Vermögenswerte zurechtfinden müssen."

Über BitGo

BitGo (NYSE: BTGO) ist ein Unternehmen für digitale Vermögensinfrastruktur, das Verwahrungs-, Wallet-, Staking-, Handels-, Finanzierungs-, Stablecoin- und Abwicklungsdienstleistungen aus regulierten Cold Storage-Lösungen anbietet. Seit 2013 konzentriert sich BitGo darauf, den Übergang des Finanzsystems zu einer digitalen Vermögenswirtschaft zu beschleunigen. BitGo ist weltweit präsent und verfügt über mehrere regulierte Unternehmen, darunter BitGo Bank Trust, National Association, die erste staatlich zugelassene Digital Asset Trust Bank, die sich im Besitz eines börsennotierten Unternehmens befindet. Heute bedient BitGo Tausende von Institutionen, darunter viele der führenden Marken der Branche, Finanzinstitute, Börsen und Plattformen sowie Millionen von Investoren weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.bitgo.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar. Begriffe wie "könnte", "möglicherweise", "wird", "sollte", "glauben", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "fortsetzen", "vorhersagen", "prognostizieren", "planen", "beabsichtigen" oder ähnliche Ausdrücke sowie Aussagen über Absichten, Überzeugungen oder aktuelle Erwartungen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen und Annahmen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, zählen unter anderem die hohe Volatilität digitaler Vermögenswerte, technische Probleme im Zusammenhang mit der Integration unterstützter digitaler Vermögenswerte sowie Änderungen und Upgrades ihres zugrunde liegenden Netzwerks, eine verstärkte Überwachung unserer Branche und unserer Geschäftstätigkeit, der Diebstahl, Verlust oder die Zerstörung von privaten Schlüsseln, die für den Zugriff auf digitale Vermögenswerte erforderlich sind, die wir für eigene Rechnung oder für unsere Kunden verwahren, Fehler bei der Ausführung von Kundentransaktionen oder der Verwaltung unserer eigenen Handelsaktivitäten, sowie die weiteren Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K, der am 27. März 2026 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (der "SEC") eingereicht wurde, sowie in den nachfolgenden Einreichungen bei der SEC, einschließlich der nachfolgenden periodischen Berichte auf den Formularen 10-Q und 8-K, erörtert werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Fakten und Bedingungen, wie sie zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen vorliegen, sowie auf Prognosen hinsichtlich zukünftiger Fakten und Bedingungen. Das Unternehmen hält diese zukunftsgerichteten Aussagen zwar für angemessen, weist die Leser dieser Pressemitteilung jedoch darauf hin, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu den in dieser Pressemitteilung behandelten Themen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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