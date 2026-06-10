Seres hat die neue Marke Aiva sowie deren erstes Konzeptfahrzeug vorgestellt, das sich an jüngere und leistungsorientierte Kunden richtet. Parallel zur Markeneinführung präsentierte das Unternehmen das "Aiva Origin Concept" und bestätigte, dass das erste Serienmodell, der Aiva ME7, im Laufe des Jahres 2026 auf den Markt kommen soll. Hinter Aiva steht ein Konsortium, dem neben Seres auch der Batteriehersteller CATL sowie staatliche Investoren aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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