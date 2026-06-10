Der polnische Verkehrsbetrieb MZK ToruÅ" hat 40 Elektrobusse des Typs Solaris Urbino 12 electric übernommen. Zum Auftrag gehört auch die Bereitstellung der Ladeinfrastruktur. Der polnische Bushersteller Solaris meldet die Auslieferung von 40 Elektrobussen des Typs Urbino 12 electric an den Verkehrsbetrieb MZK ToruÅ". Die offizielle Übergabe der Fahrzeuge fand am 9. Juni statt. Grundlage ist ein im Mai 2025 unterzeichneter Vertrag, der neben den Fahrzeugen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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