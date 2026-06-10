© Foto: DALL*EArthur Hayes erwartet keinen Crash, sondern ein langsam bröckelndes Finanzsystem. Genau davon könnte Bitcoin laut ihm massiv profitieren.Die Warnungen rund um den Kryptomarkt werden immer drastischer. Arthur Hayes, Mitgründer der Kryptobörse BitMEX und Chief Investment Officer von Maelstrom, hat mehrere Altcoins verkauft und warnt nun offen vor einem möglichen Platzen der KI-Blase - mit potenziell schweren Folgen für Bitcoin und den gesamten Kryptomarkt. Hayes trennte sich zuletzt von seinen Positionen in Hyperliquid, Near Protocol und Worldcoin sowie von seiner Beteiligung an Zcash. Die Verkäufe bezeichnete er als defensive Maßnahme. Der Kapitalerhalt habe aktuell Vorrang vor aggressiven …
Enthaltene Werte: BTC~USD,ETH~USD,ZEC~USD,WLD~EUR,HYPE~EURDen vollständigen Artikel lesen
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