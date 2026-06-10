In dieser Episode begrüßt Gastgeberin Anna Proske Michael Plettner, den Vorstandsvorsitzenden der Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA). Erfahren Sie, warum Immobilienauktionen weit mehr sind als Zwangsversteigerungen und wie die DGA seit 1985 erfolgreich eine Nische im deutschen Markt besetzt. Die Vorteile des Auktionsmodells sind Schnelligkeit, breite Öffentlichkeit und ein strukturierter Prozess ohne langes Hin und Her. Herr Plettner erklärt, warum die Verkaufsquote bei 84% liegt, wer die Einlieferer sind - von Privatpersonen über Insolvenzverwalter bis hin zum Bund - und wie sich der Markt nach der Zinswende und der Krise 2023/24 wieder belebt. Außerdem geht es um den Unterschied zwischen Online- und Präsenzauktion, um die 14-tägige Widerrufsfrist bei rein digitalen Verfahren und darum, warum der Hammer im Saal eine einzigartige Wettbewerbsstimmung erzeugen kann.
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