Neue Technologien ermöglichen eine skalierbare Bibliotheksnormalisierung für Genomiklabore mit hohem Durchsatz sowie eine verbesserte Amplifikationsgenauigkeit für onkologische Sequenzierungsabläufe, bei denen die Datenqualität von entscheidender Bedeutung ist

Watchmaker Genomics, ein führender Anbieter von leistungsstarken NGS-Workflow-Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf der Konferenz der Europäischen Gesellschaft für Humangenetik (ESHG) 2026 zwei neue Technologien vorstellen wird, die darauf abzielen, die anhaltenden Engpässe bei der Skalierbarkeit von Sequenzierungs-Workflows und der Amplifikationsgenauigkeit zu beseitigen.

Zu den neuen Produkten gehören das EquiPlex Normalization Kit, das die Normalisierung von Bibliotheken mithilfe eines neuartigen Cas9-basierten Ansatzes vereinfacht, sowie der Equinox Prime Library Amplification Master Mix der darauf ausgelegt ist, die Indel-Genauigkeit in repetitiven Genomregionen zu verbessern und gleichzeitig eine hervorragende Amplifikationsleistung bei allen Sequenzieranwendungen zu gewährleisten.

Diese Technologien basieren auf dem Know-how von Watchmaker in den Bereichen Protein-Engineering und integrierte Workflow-Gestaltung und spiegeln den anhaltenden Fokus des Unternehmens auf die Lösung praktischer Herausforderungen bei der Sequenzierung wider, die sich auf die betriebliche Effizienz, die Skalierbarkeit und die Qualität der nachgelagerten Daten auswirken.

"Sequenzierungs-Workflows werden immer umfangreicher und komplexer, doch viele der zentralen Engpässe, mit denen Forscher heute konfrontiert sind, bleiben im Grunde unverändert", sagte Trey Foskett, CEO von Watchmaker. "Diese Produkteinführungen spiegeln unseren Fokus auf technische Lösungen wider, die nicht nur die Datenqualität verbessern, sondern auch Arbeitsabläufe vereinfachen und es Forschern ermöglichen, in großem Maßstab effizienter zu arbeiten."

Das Normalization Kit von EquiPlex vereinfacht das Pooling von Bibliotheken in großem Maßstab

EquiPlex stellt einen neuartigen Ansatz zur Normalisierung von Bibliotheken vor, bei dem die CRISPR-Cas9-Technologie nicht als Schneidenzym, sondern als stöchiometrisches Werkzeug zur molekularen Bindung eingesetzt wird. Die Technologie erfasst eine feste Anzahl von Molekülen aus jeder Bibliothek, unabhängig von der Ausgangskonzentration, und ermöglicht so eine schnelle, automatisierte Normalisierung für ein breites Spektrum an Anwendungen und Probentypen.

Durch diesen Arbeitsablauf entfallen die Qualitätskontrolle (QC) der Bibliothekskonzentration, Verdünnungsberechnungen sowie Pipettierschritte mit variablen Volumina, die schwer zu automatisieren und fehleranfällig sind und häufig zu Schwankungen bei der Poolbildung sowie zu Ungleichgewichten bei der Sequenzierung beitragen. EquiPlex ist mit bestehenden Workflows für RNA-Sequenzierung, DNA-Sequenzierung und Methylierungssequenzierung kompatibel und wurde entwickelt, um Sequenzierungsabläufe zu optimieren und die Konsistenz beim Pooling zu verbessern, ohne dass Forscher ihre etablierten Bibliotheksvorbereitungsprozesse neu gestalten müssen.

"Die Normalisierung der Bibliotheken vor dem Pooling war schon immer ein Ärgernis, insbesondere bei der Arbeit in großem Maßstab", erklärte Dr. Graham Wiley, Director of Clinical Genomics Center bei der Oklahoma Medical Research Foundation. "Bei unseren früheren Pipelines kam es häufig noch zu gewissen Schwankungen, sodass wir zusätzliche Sequenzierungen durchführen mussten, um die angestrebten Abdeckungsziele zu erreichen. Mit Equiplex haben wir endlich die Konsistenz beim Pooling erreicht, nach der wir gesucht haben."

Watchmaker passt diese CRISPR-basierte Normalisierungsstrategie weiter an und macht sie zu einem Kernbestandteil einer neuartigen PCR-freien Lösung für die Gesamtgenomsequenzierung. Diese Lösung wurde entwickelt, um die Fragmentierung, Normalisierung und Bibliothekserstellung für Labore zu optimieren, die robuste, reproduzierbare und qualitativ hochwertige WGS-Daten in großem Maßstab benötigen.

Equinox Prime verbessert die Amplifikationsgenauigkeit in schwierigen Genomregionen

Watchmaker wird zudem den Equinox Prime Library Amplification Master Mix vorstellen, eine Verstärkungslösung der nächsten Generation, die darauf ausgelegt ist, das Polymerase-Slippage in Homopolymer- und repetitiven Genomregionen zu reduzieren, in denen es häufig zu Indel-Artefakten kommt.

Die Technologie wurde entwickelt, um die Genauigkeit der Variantenerkennung in Anwendungen zu verbessern, in denen die Präzision bei Indels von entscheidender Bedeutung ist, darunter somatische onkologische Arbeitsabläufe wie die Bestimmung der Mikrosatelliteninstabilität (MSI), und bietet darüber hinaus umfassende Leistungsvorteile bei der Gesamtgenomsequenzierung (WGS), der Gesamtexomsequenzierung (WES) und anderen Sequenzierungsanwendungen.

Neben einer verbesserten Indel-Genauigkeit bietet Equinox Prime niedrige Fehlerraten, hohe Bibliotheksausbeuten und eine gleichmäßige GC-Abdeckung, um anspruchsvolle Sequenzierungs-Workflows zu unterstützen, bei denen die Amplifikationsleistung direkten Einfluss auf die Qualität der nachgelagerten Sequenzierung hat.

"In der Vergangenheit mussten Forscher bei der Amplifikationsleistung von Bibliotheken Kompromisse eingehen und je nach Anwendungsfall einen Ausgleich zwischen Ausbeute und Gleichmäßigkeit der Abdeckung einerseits und der Sequenzierungsgenauigkeit andererseits finden", sagte Brian Kudlow, CSO von Watchmaker. "Equinox Prime wurde entwickelt, um diese Kompromisse zu beseitigen, indem es in repetitiven Regionen eine verbesserte Indel-Genauigkeit sowie niedrige Fehlerraten, hohe Ausbeuten und eine gleichmäßige GC-Abdeckung in einer einzigen Lösung bietet."

Premiere auf der ESHG 2026

Watchmaker wird diese Fortschritte auf der ESHG in Göteborg, Schweden, im Rahmen seines Workshop-Programms From Multiomics to Multiplexing: Integrated Advances in DNA, RNA, and Epigenomic Profiling am Montag, dem 15. Juni, vorstellen.

Im Rahmen des Workshops werden neue Ansätze zur Verbesserung der Sequenzierungsqualität, zur Vereinfachung von Arbeitsabläufen und zur Ermöglichung skalierbarer Genomik in DNA-, RNA- und epigenomischen Anwendungen vorgestellt, darunter die Premiere von EquiPlex und Equinox Prime.

Über Watchmaker Genomics

Watchmaker Genomics ist ein Life-Science-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung leistungsstarker Tools für die Genomforschung und klinische Anwendungen konzentriert. Watchmaker nutzt sein Know-how in den Bereichen Protein-Engineering und Next-Generation-Sequenzierung, um präzise Reagenzien und Plattformen anzubieten, die eine überragende Genauigkeit, Effizienz und Kosteneffizienz bei der Molekularanalyse ermöglichen. Das Unternehmen hat sich der Weiterentwicklung bahnbrechender Technologien verschrieben, um Innovationen in den Bereichen Krebserkennung, Epigenetik und Flüssigbiopsieanwendungen zu unterstützen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260609870833/de/

Contacts:

Medienkontakte

Jen Pavlica

Associate Director of Product Marketing

jen.pavlica@watchmakergenomics.com