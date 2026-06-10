EQS-News: The Global Energy Association
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MONTEVIDEO, Uruguay, 10. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die Global Energy Association hat die Shortlist für den Global Energy Prize 2026 veröffentlicht - die Endauswahl der diesjährigen Nominierten für eine der weltweit renommiertesten Auszeichnungen im Bereich der Energiewissenschaften. Zu den Finalisten gehören 15 Wissenschaftler aus neun Ländern: Chile, China, Zypern, Indien, Mexiko, Russland, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten.
Die Shortlist ist der Abschluss der zweiten Phase des Nominierungsverfahrens. Die erste Phase fand vom 1. Januar bis zum 20. April 2026 statt. An dem Nominierungsverfahren nahmen Vertreter aus 30 Ländern und Gebieten teil. Die Nominierten stammten aus 28 Ländern. Im Anschluss an das Auswahlverfahren wurden die Nominierten mit den höchsten Punktzahlen für die Auszeichnung in drei Kategorien in die engere Wahl gezogen: "Traditional Energy" (Traditionelle Energie), "Non-Traditional Energy" (Nicht-traditionelle Energie) und "New Ways of Energy Application" (Neue Wege der Energieanwendung).
In der letzten Phase des Nominierungsverfahrens wird ein internationales Komitee unter dem Vorsitz des Nobelpreisträgers Rae Kwon Chung die Preisträger dieser renommierten Auszeichnung auswählen. "Die diesjährige Shortlist spiegelt die enorme Bandbreite der modernen Energiewissenschaft wider. Ich bin zuversichtlich, dass viele der eingereichten Projekte die Entwicklung der globalen Energiewirtschaft im kommenden Jahrzehnt maßgeblich beeinflussen werden. Daher gratuliere ich allen Wissenschaftlern, deren Namen auf der Shortlist für den Preis stehen", sagte Rae Kwon Chung.
Traditional Energy
1. Yilu Liu, USA
2. Amit Goyal, USA
3. Haisheng Chen, China
4. Jorge Ancheyta-Juarez, Mexiko
5. Alexander Batanov, Russland
Non-Traditional Energy
1. Bhim Singh, Indien
2. Soteris Kalogirou, Zypern
3. Yushan Yan, USA
4. Josep M. Guerrero, China
5. José H. Zagal Moya, Chile
New Ways of Energy Application
1. Johann W. Kolar, Schweiz
2. Jun Liu, USA
3. Yulong Ding, Vereinigtes Königreich
4. William A. Goddard, USA
5. Laura Gagliardi, USA
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10.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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