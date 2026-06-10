© Foto: wO-GeminiJahrhundertdürre und explodierende Kosten treffen US-Landwirte hart. Doch der schwerste Schlag kommt aus China: Peking bricht beim Soja-Export weg und setzt dauerhaft auf Brasilien.Der US-Agrarmarkt erlebt im Jahr 2026 eine Zerreißprobe. Was sich auf den Feldern und an den globalen Handelsbörsen abspielt, bezeichnen Ökonomen zunehmend als die "perfekte Krise". Die Landwirte befinden sich in einem fatalen Schraubstock aus unkontrollierbaren Naturgewalten, einer drastischen Kostenexplosion im eigenen Land und einem geopolitischen Machtkampf, der ihre wichtigsten Absatzmärkte dauerhaft zu zerstören droht. Die ökonomische Basis der Farmer bricht derzeit an der Wurzel weg. Über 60 Prozent der …
Enthaltene Werte: US12492A1079,XD0002742308,XD0137824799Den vollständigen Artikel lesen
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