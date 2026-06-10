Die Lage der Schaden- und Unfallversicherer hat sich im Jahr 2025 deutlich entspannt; vor allem hohe Beitragsanpassungen in der Kfz-Versicherung und ein mildes Naturgefahrenjahr haben für Erholung gesorgt. Assekurata warnt im aktuellen Marktausblick jedoch vor Euphorie - und schraubt die Erwartungen für das laufende Jahr nach unten. Für die deutschen Schaden- und Unfallversicherer war 2025 ein Jahr des Aufatmens: Nach mehreren schwierigen Jahren mit teilweise hohen Defiziten hat sich die Lage im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact